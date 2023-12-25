İntikam için irademiz tam

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti. Pilotlara seslenen Güler, “Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir” dedi.