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İntikam için irademiz tam

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki 29 hedefin imha edildiği harekatları, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden yönetti. Pilotlara seslenen Güler, “Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

04:00 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:13 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber de Irak sınır hattına giden Bakan Güler, daha sonra yaralı yaralanan askerleri ziyaret etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber de Irak sınır hattına giden Bakan Güler, daha sonra yaralı yaralanan askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti. Pilotlara seslenen Güler, “Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir” dedi.



#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak
#Suriye
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