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Irak ve Suriye’de 17 terörist öldürüldü

Irak hükümeti ile PKK’ya yönelik ortak harekat ve Suriye’de Beşşar Esed’le normalleşme girişimleriyle her iki bölgede operasyonlar hız kazandı. TSK, Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara’da 14, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'nde ise 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

04:00 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:21 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Terör örgütü PKK’ya karşı Irak’la birlikte ortak mücadele kararı alınması, Suriye’de ise rejim lideri Beşşar Esed’le normalleşme sürecinin başlamasıyla, her iki bölgede de operasyonlar hız kazandı. Mehmetçik, Irak ve Suriye’nin kuzeyini PKK’lı teröristlere dar ediyor. Son olarak söz konusu bölgelerde tespit edilen PKK’lı 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 14’ü Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara bölgelerinde, diğer 3’ü ise Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil” mesajıyla duyurdu.



#PKK
#Irak
#Suriye
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