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Irak ve Suriye'de operasyon: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristin ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11:29 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 11:52 - 10/03/2024 Pazar
DHA
MSB
MSB

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!


Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."





#MSB
#Irak
#Suriye
#PKK
#Operasyon
1 saat önce
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