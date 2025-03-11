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Irak'ta 4,8 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

Irak'ta 4,8 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

22:2011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
AA
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Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Irak'ın Mergasur ilçesinde, saat 21.03'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari, Bitlis ve Şırnak'ta da hissedildi.

Irak'ın Mergasur ilçesinde, saat 21.03'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.


"Ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin tüm ilçelerde hissedildiğini belirtti.

Çelik, "İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabbim tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.


#Irak
#deprem
#Hakkari
#Şırnak
#Bitlis

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