Irak'ta 4,8 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

Çelik, "İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabbim tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.