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Son dakika Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem: AFAD duyurdu

Son dakika Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem: AFAD duyurdu

23:056/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi olarak Hatay'da deprem medayana geldiği bildirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 22.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildiği açıklandı. Birçok kişi ise deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Hatay'da meydana gelen depremin detayları ve son depremler listesi.

Son dakika deprem haberi: AFAD, Hatay'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Hatay'da saat 22.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.


HATAY'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Hatay'a 4 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Hatay'a 4 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında saat 22.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde ve karadan 4 kilometre açıkta meydana gelen deprem bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.



AFAD son depremler listesi

AFAD Deprem Dairesi: Türkiye'deki depremlerle ilgili en güncel bilgileri sağlayan resmi kurumdur. AFAD Deprem Dairesi üzerinden deprem bölgelerinden ulaşabilirsiniz. AFAD tarafından açıklanan en güncel depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:

DEPREM NASIL ÖLÇÜLÜR?

Depremler enerjiyi sismik dalgalar şeklinde yayar. Sismograf birincil deprem ölçüm cihazı olarak, sismik dalgaların neden olduğu yer hareketinin dijital bir grafik kaydını üretir. Bu dijital kayda da sismogram adı verilir.


Dünya çapında çok geniş bir sismograf ağı düzenli olarak depremleri büyüklükleri, enerji salınımları ve yoğunluklarıyla ölçer. 1935’ten 1970’e kadar deprem büyüklük ölçeği, deprem boyutlarını karşılaştırmak için sismolog Charles Richter tarafından icat edilen ve matematiksel bir formüle dayanan “Richter ölçeğiydi”. Günümüzde depremlerin büyüklüğü Moment Magnitude Scale yani Moment Büyüklük Ölçeği ile ölçülür.

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