İran-İsrail savaşı sürerken ABD'den onlarca uçak peş peşe havalandı: Nereye gittikleri bilinmiyor

’in İran’a saldırısıyla başlayan ve dördüncü gününe giren savaş sürerken, ABD’nin bu çatışmalardaki olası rolü ve İsrail’e vereceği destek uluslararası kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor. İsrail ve ABD basını ile sosyal medya kaynaklarına yansıyan bilgilere göre,

’in İran’a saldırısıyla başlayan ve dördüncü gününe giren savaş sürerken, ABD’nin bu çatışmalardaki olası rolü ve İsrail’e vereceği destek uluslararası kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor. İsrail ve ABD basını ile sosyal medya kaynaklarına yansıyan bilgilere göre,

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, uçuş takip sistemlerine dayandırdığı haberinde, ABD'den kalkan bu uçakların şu an için herhangi bir savaş uçağına eşlik etmediğini yazdı. Gazete, söz konusu uçakların, farklı bölgelerde konuşlu bulunan Amerikan tanker uçaklarının yerine geçebileceğini vurguladı. Bir diğer olasılık ise bu uçakların, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle artan hava trafiğine destek amacıyla havalandığı yönünde.