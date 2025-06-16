İran-İsrail savaşı sürerken ABD'den onlarca uçak peş peşe havalandı: Nereye gittikleri bilinmiyor

Uçuş takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, son günlerde ABD’den havalanan 20’den fazla yakıt ikmal ve tanker uçağı dikkat çekti. Bu yoğun hareketliliğin, dört gündür süren İsrail-İran çatışmasıyla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.
Uçuş verileri mercek altında: İstikamet belirsiz
İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, uçuş takip sistemlerine dayandırdığı haberinde, ABD'den kalkan bu uçakların şu an için herhangi bir savaş uçağına eşlik etmediğini yazdı. Gazete, söz konusu uçakların, farklı bölgelerde konuşlu bulunan Amerikan tanker uçaklarının yerine geçebileceğini vurguladı. Bir diğer olasılık ise bu uçakların, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle artan hava trafiğine destek amacıyla havalandığı yönünde.
ABD'den kalkan uçak sayısı her geçen saat artıyor
Savunma konularına odaklanan Military Watch Magazine adlı dergide yer alan haberde, onlarca tanker ve yakıt ikmal uçağının “benzeri görülmemiş” bir şekilde havalanmasının, ABD’nin İsrail-İran savaşına müdahil olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdiği belirtildi.
- Haberde, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait KC-135 ve KC-46 tipi uçakların ABD ana karasından kalkış yaptığı ve bu gelişmenin, ABD’nin savaşa hazırlık yaptığına yönelik spekülasyonları artırdığı ifade edildi.
Tanker uçaklar İsrail’e hava desteği için mi?
Haberde ayrıca, Cumartesi gecesi itibarıyla ABD'den havalanan tanker uçaklarının sayısının 30’u geçtiği bilgisi paylaşıldı. Birden fazla Batılı ülkenin tanker uçaklarının, İran’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Hava Kuvvetleri’ne aktif şekilde destek verdiği, ABD uçaklarının da benzer görevler için bölgeye yönlendirilebileceği öne sürüldü.
Atlantik üzerinden Avrupa’ya doğru
Öte yandan, Forex Live adlı platformda yayımlanan analizde, ABD’den kalkan KC-135 ve KC-46 tipi uçakların Atlas Okyanusu üzerinden Avrupa yönünde ilerlediği görüldüğü belirtildi. Bu hareketliliğin, olası bir doğrudan müdahale durumunda ABD’ye ait savaş ve bombardıman uçaklarına yakıt desteği sağlanması amacı taşıyabileceği ifade edildi.