İran’a saldırılar daha büyük felakete dönüşmemeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail ve destekçilerinin komşumuz İran’a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması’na katılan Erdoğan, Türkiye olarak, bir yandan toplam faturası 100 milyar doları aşan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini, diğer yandan da bölgedeki çatışmaları ve krizleri suhuletle yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

EN NET DURUŞU SERGİLEDİK

3,5 yılını tamamlayan Rusya- Ukrayna savaşının, Türkiye’ye sirayet etmesine izin vermediklerinin altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin, 7 Ekim 2023’ten beri devam eden Gazze soykırımında İsrail’e karşı en net duruşu sergileyen ülkelerden biri olduğunu anımsattı. “Soykırımcı İsrail ile tüm ticari işlemleri durdurarak toplam 9 milyar doları bulan bir rakamdan sarfınazar ettik” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Ana muhalefet partisi Filistin direnişine terör çamuru atarken, biz Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk.”

ASLA TASVİP ETMİYORUZ

“Son olarak İsrail ve destekçilerinin komşumuz İran’a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. İran’ın egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor, tepkimizi de açıkça ortaya koyuyoruz.”

SEFERBER OLMUŞ DURUMDAYIZ

Türkiye’nin geçen hafta sonu İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu’na İstanbul’da 2 gün boyunca ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, bugün NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Lahey’e gideceklerini aktardı. “Gerek biz gerek Dışişleri Bakanımız gerekse diğer arkadaşlarımız telafisi mümkün olmayan acılar yaşanmaması için seferber olmuş durumdayız” diyen Erdoğan, “Hep beraber ülkemizi, dalga boyu sürekli yükselen fırtınalı sulardan bir an önce sakin sulara ulaştırmanın derdindeyiz” vurgusu yaptı.

GEREĞİNİ YAPTIK, YAPACAĞIZ

Günübirlik politikalarla değil, dağın arkasındaki tehlikeleri gören, bunlara erkenden tedbir alan, uzun erimli bir bakış açısıyla hareket ettiklerinin altını çizen Erdoğan, “Milletimiz gönlünü ferah tutsun, 86 milyonun kılına zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, onu yapacağız ve yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Boykot savaş açmak demek

Kısa vadeli hesapların Türkiye’ye her zaman kaybettirdiğine vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçim meydanlarında bol keseden atıp tutup, şimdi belediye işçilerini kapı dışarı edenlerin kışkırtmalarına prim vermiyoruz. Bir tarafta İsrail ve ortakları komşumuz İran’a saldırıyor, diğer tarafta ana muhalefet partisinin genel başkanı yeniden gündeme getirdiği sorumsuz boykot listeleriyle Türk ekonomisine ve milli markalara alenen darbe vurmaya çalışıyor.”

EKMEKLE OYNUYORLAR

Belediyeler üzerinden iş dünyasını, esnafı, tüccarı haraca bağlamış 3-5 yankesiciyi korumak adına utanmadan milletin ekmeğiyle oynuyor. Kimse kusura bakmasın, çevremiz ateş çemberiyle sarılıyken, böyle bir dönemde yeni boykot listeleriyle istihdam sağlayan milli markaları hedef göstermek gaflet değilse, ekonomiye savaş açmak demektir.

TUZAĞA DÜŞMEYİZ

Yandaşlarını zengin etmek, milletten çaldıklarıyla para kuleleri dikmek, ona buna hakaret etmeleri için milletin parasıyla trol orduları kurmak dışında hiçbir amaçlarının olmadığını çok iyi biliyoruz. Bırakın bizlere akıl vermeyi, normal şartlarda milletin içine çıkamayacak şahısların bizi çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.

Suriye’de istikrarsızlığa asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik menfur terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, şunları kaydetti:

Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz.

Demokrasiye vurulan zincirleri parçaladık

Bir dönem Türkiye’nin en temel sorunlarından birinin ayrımcılık olduğunu ifade eden Erdoğan, kamu görevlilerinin sırf inançlarını yaşamaya çalıştıkları için fişlendiğini, baskıya maruz kaldığını söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Baskının her türlüsünü iliklerimize kadar yine sizlerle beraber yaşadık. Milletin iradesine ve demokrasimize vurulan zincirleri de siz Memur-Sen’li kardeşlerimle birlikte parçaladık. Azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı, baskı uyguladığı, parmak salladığı o karanlık günler artık geride kaldı. Hedefimiz, uğruna bedel ödeyerek elde ettiğimiz bütün bu kazanımların yeni anayasada daha sağlam bir güvenceye kavuşturulmasıdır.”











