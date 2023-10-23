İran'da 4,0 büyüklüğünde deprem: Van'da hissedildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Deprem bölgesindeki adli süreçlerin hızlandırılmasına yönelik çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Depremde hasar gören illerimizde yaptığımız inceleme ve uygulayıcılarla gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirmeler sonucu tespit ettiğimiz hususlar ve çözüm önerileri arasında yasamayı ilgilendiren konuları Meclisimizin takdirine sunuyoruz." dedi. Tunç, "Tarihin en büyük deprem afetinde yıkılan 11 Şehrimizdeki yargı süreçlerinin gecikmeksizin işlemesini sağlamak için mevzuat değişikliklerini ve bölgede ihtiyaç duyulan hakim-savcı ve personel desteğini güçlü bir şekilde karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.