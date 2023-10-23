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İran'da 4,0 büyüklüğünde deprem: Van'da hissedildi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Marand kentinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine 77 kilometre mesafede gerçekleşti.

09:35 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

İran'ın Marand kentinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, Van'da hissedildi.


Deprem, Başkale ilçesine 77 kilometre mesafede gerçekleşti.


Van'da hissedildi

AFAD, depremin Türkiye saati ile 09.05'te ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.




Bakan Tunç'tan deprem bölgesi için kanun teklifi açıklaması: Sürecin hızlanması amaçlanıyor
Bakan Tunç'tan deprem bölgesi için kanun teklifi açıklaması: Sürecin hızlanması amaçlanıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Deprem bölgesindeki adli süreçlerin hızlandırılmasına yönelik çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Depremde hasar gören illerimizde yaptığımız inceleme ve uygulayıcılarla gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirmeler sonucu tespit ettiğimiz hususlar ve çözüm önerileri arasında yasamayı ilgilendiren konuları Meclisimizin takdirine sunuyoruz." dedi. Tunç, "Tarihin en büyük deprem afetinde yıkılan 11 Şehrimizdeki yargı süreçlerinin gecikmeksizin işlemesini sağlamak için mevzuat değişikliklerini ve bölgede ihtiyaç duyulan hakim-savcı ve personel desteğini güçlü bir şekilde karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

#Van
#deprem
#AFAD
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