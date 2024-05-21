İran'daki helikopter kazası nedeniyle bir günlük milli yas: Bayraklar yarıya indirildi

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde tvnet'te yayınlanan Net Bakış programında, İran'ın talebi üzerine, içinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de olduğu helikopterin enkazının yerini tespit etmek amacıyla bölgeye giden Akıncı TİHA'nın teknolojik üstünlüğüne vurgu yaptı. Türkiye'nin sahip olduğu insansız hava araçlarının rakiplerine göre ileri bir seviyede olduğunu vurgulayan Yarar, ''Bizim insansız hava araçlarımız her türlü hava şartında görev yapma imkanına ve kabiliyetine sahipler. İrtifa olarak da yüksek irtifada görev yapabiliyorlar.'' ifadelerini kullandı.