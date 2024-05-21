İran'daki helikopter kazası nedeniyle bir günlük milli yas: Bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.
İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde tvnet'te yayınlanan Net Bakış programında, İran'ın talebi üzerine, içinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de olduğu helikopterin enkazının yerini tespit etmek amacıyla bölgeye giden Akıncı TİHA'nın teknolojik üstünlüğüne vurgu yaptı. Türkiye'nin sahip olduğu insansız hava araçlarının rakiplerine göre ileri bir seviyede olduğunu vurgulayan Yarar, ''Bizim insansız hava araçlarımız her türlü hava şartında görev yapma imkanına ve kabiliyetine sahipler. İrtifa olarak da yüksek irtifada görev yapabiliyorlar.'' ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ziyaretinden dönen İran eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey İranlı yetkililerin bulunduğu helikopter İran'ın Güney Azerbaycan eyaletinde, Tebriz kentinin kuzeydoğusunda kaza geçirdi. Helikopterde bulunanların tümü hayatını kaybetti. Arama-kurtarma ekipleri, kazadan saatler sonra İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin cansız bedenlerine ulaştı, kaza alanında Reisi’nin Cumhurbaşkanlığı Mührü de bulundu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunda bulundu. UCM'nin bu kararına ise Almanya'dan eleştiri, ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan destek geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hamas liderlerini de kapsayan söz konusu başvurunun eş zamanlı olmasının "yanlış bir denklem izlenimi" oluşturduğunu savunuldu. Sanders ise yaptığı açıklamada, "UCM Başsavcısı, savaş suçlarına karışmış siyasi liderler için yakalama kararı başvurusunda haklıdır." dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin de tarihi belli oldu. Reisi'nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir, halkın sandık başına gideceği tarihi 28 Haziran olarak açıkladı.