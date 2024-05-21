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İran'daki helikopter kazası nedeniyle bir günlük milli yas: Bayraklar yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

07:04 - 21/05/2024 Salı
DHA
Bayraklar yarıya indirildi
Bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.


İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.



Mete Yarar İran'da helikopter enkazının yerini tespit eden Akıncı'nın teknolojik üstünlüğünü anlattı: Her hava şartında uçabilme özelliğine sahip

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde tvnet'te yayınlanan Net Bakış programında, İran'ın talebi üzerine, içinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de olduğu helikopterin enkazının yerini tespit etmek amacıyla bölgeye giden Akıncı TİHA'nın teknolojik üstünlüğüne vurgu yaptı. Türkiye'nin sahip olduğu insansız hava araçlarının rakiplerine göre ileri bir seviyede olduğunu vurgulayan Yarar, ''Bizim insansız hava araçlarımız her türlü hava şartında görev yapma imkanına ve kabiliyetine sahipler. İrtifa olarak da yüksek irtifada görev yapabiliyorlar.'' ifadelerini kullandı.



#İran
#Milli yas
#İbrahim Reisi
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