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İran'dan ABD'ye nükleer rest: Doğrudan müzakereye girmeyeceğiz

İran'dan ABD'ye nükleer rest: Doğrudan müzakereye girmeyeceğiz

04:0024/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Abbas Arakçi
Abbas Arakçi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin nükleer anlaşmada şartlar değişmedikçe ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğini açıkladı. ABD'nin tehdit mektubunun gölgesinde açıklama yapan Arakçi savaştan korkmadıkları restini çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer müzakerelere dönmesi için iki ay mühlet verdiği tehdit içerikli mektubu iki ülke arasında gerilimin artmasına neden oldu. Trump yönetiminin Yemen'de Husi yönetiminin salsırılarından da Tahran'ı sorumlu tutması ve İsrail ile ortak hava tatbikatları düzenlemesi, İran'ı hedef alacak bir saldırıyı da gündeme getirdi. Tüm bu gerilimin ortasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın mevcut haliyle uygulanabilir olmadığını ve İran'ın nükleer durumunda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, ülkesinin ABD ile

doğrudan müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

ESKİ ANLAŞMANIN ŞARTLARINA DÖNÜLEMEZ

İran medyasında yer alan açıklamalarda Arakçi, Ortak Kapsamlı Eylem Planı olarak bilinen 2015 tarihli anlaşmanın mevcut şekli ve metniyle yeniden canlandırılamayacağını, bunun İran'ın çıkarına olmadığını belirtti. İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarına artık geri dönemeyeceğini ancak anlaşmanın hâlâ müzakereler için bir temel ve model teşkil edebileceğini sözlerine ekledi.

ŞARTLAR DEĞİŞMEDİKÇE MÜMKÜN DEĞİL

İran Dışişleri Bakanı ayrıca Tahran'ın taktiği ve yaklaşımının Washington ile dolaylı müzakereler yürütmek olduğunu belirterek, ABD ile müzakereyi reddetmesinin inatçılıktan değil, tarihten ve deneyimden kaynaklandığını söyledi. Mevcut şartlarda bazı şeyler değişmediği sürece ABD ile müzakerelere başlamanın artık mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

SAVAŞTAN KORMUYORUZ

Arakçi, Tahran'ın önceliklerinin "düşmanın kendi hedeflerine ulaşmak için bize uyguladığı yaptırımları etkisiz hale getirmek" olduğunu söyledi. Ülkesinin her zaman savaştan kaçındığını, savaşı aramadığını, aksine savaşa hazırlıklı olduğunu ve savaştan korkmadığını vurguladı.



#İran
#Diplomasi
#ABD
#Abbas Arakçi

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