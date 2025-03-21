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İran bağlantılı Çinli şirkete ABD'den yaptırım

İran bağlantılı Çinli şirkete ABD'den yaptırım

10:2421/03/2025, Friday
DHA
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ABD yönetimi, İran'dan ham petrol satın alan ve işleyen Çin merkezli bir rafineri ve üst yöneticisi ile İran petrolünü taşıdıkları gerekçesiyle 19 şirket ve gemiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın petrol ihracatını destekleyen ağa yaptırım uygulandığı bildirildi.

Husiler ve İran'la bağlantılı

Açıklamada, İran'dan yüz milyarlarca dolar değerinde ham petrol satın alan ve işleyen Çin merkezli bir ‘teapot' petrol rafinerisi ile üst yöneticisinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Küçük ölçekli ve bağımsız olduğu için ‘teapot' olarak adlandırılan söz konusu rafinerinin, Husiler ve İran Savunma Bakanlığı ile bağlantılı İran petrolünü taşıyan bazı ‘gölge filo' gemilerinden petrol teslim aldığı vurgulanan açıklamada, İran petrolünü taşıyan ve ‘teapot' petrol rafinerilerine sevk eden 19 şirket ve geminin de yatırım listesine alındığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Çin'de bulunan bir petrol terminaline, yaptırım listesinde yer alan bir gemiden İran ham petrolü satın alıp depoladığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı.


#İran
#ABD
#Çin
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#Yaptırım

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