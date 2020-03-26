Gündem İranın Türkiye sınırında 4,4 büyüklüğünde deprem
VAN

İran'ın Türkiye sınırında 4,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Hoy kentinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hoy kentinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.39'da merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aynı bölgede 23 Şubat'ta meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye-İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılmıştı.

Depremde Özpınar köyünde 4'ü çocuk 6 kişi, Güvenlik köyünde ise 3 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Van'ı etkileyen depremlerde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığı, 700 konutta da ağır hasar olduğu bildirilmişti.

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