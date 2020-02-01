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POLİTİKA

Irkçı vekile soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayrak yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan resen yürütülecek

Osman Özgan Yeni Şafak
Küstah Yunan vekil
Küstah Yunan vekil

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI

  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Türk bayrağına saldıran loannis Lagos ile ilgili gurbetçilere çağrıda bulundu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adli mercilerimiz loannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz" diyen Bakan Gül, Lagos hakkında suç duyurusunda bulunulması çağrısı yaptı. Gül, "Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini dile getirmeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurt dışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
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Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.


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