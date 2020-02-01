Irkçı vekile soruşturma

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti

Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.