Irmak öğretmen soruşturması derinleşti: Mobbing iddiaları mercek altında

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın 7 Haziran'da evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan mobbing, görev yeri değişikliği, idari işlemler ve "intihara yönlendirme" iddialarının tamamını incelemeye aldı.

Savcılık, ilk bulgularda ölümü şüpheli kılan bir emareye rastlanmadığını belirtirken, tüm iddiaların titizlikle araştırıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında Irmak Koparan'ın görev yaptığı okulun müdürü Melahat İleri gözaltına alınarak ifadesi alındı. İleri, öğretmene yönelik herhangi bir mobbing veya baskı uygulamadığını, ölüm olayıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. İfadesinin ardından serbest bırakılan okul müdürü hakkındaki incelemeler ise sürüyor.

Dosyada yer alan bilgilere göre, Irmak Koparan ile okul müdürü arasında 17 Nisan'da servis aracında yaşanan tartışma nedeniyle adli süreç başlatıldı. Taraflar hakkında hazırlanan iddianamenin, öğretmenin ölümünden dört gün önce 3 Haziran'da düzenlendiği öğrenildi. Okul müdürü İleri, ifadesinde öğretmenin kendisine hakaret ettiğini ve fiziki saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Yer değişikliği talepleri araştırılıyor

Soruşturma dosyasında öğretmenin görev yeri değişikliğine ilişkin süreç de inceleniyor. Irmak Koparan'ın eğitim öğretim yılının başında mazereti nedeniyle başka bir okula görevlendirildiği, yarıyıl döneminde ise yeniden eski okuluna döndüğü belirtildi. Savcılık, öğretmenin okul değişikliği talebiyle yaptığı başvuruların ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri nezdinde araştırıldığını bildirdi.

Tanık ifadelerinde Irmak Koparan'ın okul müdürüyle yaşadığı süreçte idari yer değişikliği yoluyla cezalandırıldığını düşündüğünü arkadaşlarıyla paylaştığı yönünde beyanların bulunduğu öğrenildi. Başsavcılık, ilgili eğitim kurumlarından bilgi ve belge talep ederken, gelecek yanıtlara göre kamu görevlileri hakkında ayrıca işlem yapılabileceğini kaydetti.

Telefon kayıtları incelendi

Soruşturma kapsamında öğretmenin cep telefonu üzerinde yapılan incelemelerde, ölümünden önce erkek arkadaşıyla yoğun mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda erkek arkadaşı Berat Aslan'ın da "intihara yönlendirme" iddiasıyla ifadesine başvuruldu. Ancak mevcut deliller doğrultusunda Aslan'ın ölümle bağlantısını ortaya koyan bir bulguya ulaşılamadığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık kaynakları, "intihara yönlendirme" suçuna ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü, ancak şu aşamada suçun unsurlarını oluşturabilecek somut bir olay örgüsüne ulaşılamadığını belirtti.

Tedavi geçmişi dosyada

Dosyaya giren sağlık kayıtlarında Irmak Koparan'ın daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü de yer aldı. Öğretmenin farklı tarihlerde psikiyatri servislerine başvurduğu ve ilaç kullandığı belirlendi. Kayıtlarda, 2025 yılında fazla miktarda uyku ilacı alması nedeniyle hastaneye başvurduğu ve "zehirlenme" tanısı aldığı, ancak bu olayla ilgili herhangi bir adli soruşturma yürütülmediği bilgisi yer aldı.

Öte yandan öğretmenin 2025 yılında apartman komşusuyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle karşılıklı şikâyet süreci yaşadığı, ancak savcılığın dosyada suçlamaları destekleyen yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öğrenildi. Başsavcılık, genç öğretmenin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kamuoyuna yansıyan tüm iddiaların tek tek değerlendirildiğini, tanık beyanları, idari süreçler ve dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiğini bildirdi.







