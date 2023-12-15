iş birliği DEMleniyor

HDP’nin ardıllarından DEM Parti’de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eş genel başkanların yaptığı görüşmenin yansımaları tartışılıyor. DEM Parti içinde CHP’nin yerel seçimlerde yürüteceği siyasetin halen belirsizliğini koruduğunu düşünenler var. Kaynaklar, Özel’in DEM Parti ile yaptığı görüşmelerin devam edeceğini aktararak, “Müzakerelerin gerek liderler bazın gerekse alt kadrolar düzeyinde devam edecek” dedi.

DEM Parti kaynakları, Özgür Özel’in önce İYİ Parti’nin ardından DEM Parti’nin kapısını çalmasının manidar olduğunu ifade etti. Kaynaklar, “Sayın Özel hem İYİ Parti’ye karşı umut taşıdığını söylüyor hem de bizimle iş birliği yapmak istiyorsa buradaki açmaz biz değiliz, İYİ Parti’dir. Biz, muhalefet içinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüş çalışmalarının, müzakerelerinin yapıldığı sürece dahil olmak istediğimiz de İYİ Parti karşı çıktı. İYİ Parti, DEM Parti ile adının anılmasından rahatsız olur” dedi.