|
Gündem

iş birliği DEMleniyor

CHP ile DEM Parti arasında liderler düzeyinde sağlanan ittifak diyaloğunun devamı geliyor. Müzakerelerin hem liderler hem alt kadrolar seviyesinde devam edeceği bildiriliyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:49 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan.
Özgür Özel, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan.

HDP’nin ardıllarından DEM Parti’de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eş genel başkanların yaptığı görüşmenin yansımaları tartışılıyor. DEM Parti içinde CHP’nin yerel seçimlerde yürüteceği siyasetin halen belirsizliğini koruduğunu düşünenler var. Kaynaklar, Özel’in DEM Parti ile yaptığı görüşmelerin devam edeceğini aktararak, “Müzakerelerin gerek liderler bazın gerekse alt kadrolar düzeyinde devam edecek” dedi.

İYİ PARTİ MESAFELİ

DEM Parti kaynakları, Özgür Özel’in önce İYİ Parti’nin ardından DEM Parti’nin kapısını çalmasının manidar olduğunu ifade etti. Kaynaklar, “Sayın Özel hem İYİ Parti’ye karşı umut taşıdığını söylüyor hem de bizimle iş birliği yapmak istiyorsa buradaki açmaz biz değiliz, İYİ Parti’dir. Biz, muhalefet içinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüş çalışmalarının, müzakerelerinin yapıldığı sürece dahil olmak istediğimiz de İYİ Parti karşı çıktı. İYİ Parti, DEM Parti ile adının anılmasından rahatsız olur” dedi.



#siyaset
#CHP
#DEM
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte beklenen tarih...