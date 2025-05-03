İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi

Yangın, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir yapı marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda meydana gelen yangın sonrası bir anda ortalık alev aldı. Duman ve alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin yardımıyla tahliye edilirken, ekiplerin kontrolüyle yangın yarım saat içerisinde kontrol alındı. Binadan tahliye edilen 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.