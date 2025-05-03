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Düzce'de yangın: Alevler 2 katlı binayı kül etti

Düzce'de yangın: Alevler 2 katlı binayı kül etti

13:443/05/2025, Cumartesi
IHA
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Düzce'de yangın: Alevler 2 katlı binayı kül etti
Düzce'de yangın: Alevler 2 katlı binayı kül etti

Düzce'nin Akpınar Mahallesi'nde 2 katlı bina alevlere teslim oldu. Sobadan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Düzce'nin Akpınar Mahallesi Soğancı Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Er ailesi ait altı dükkan olan 2 katlı binada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. İtfaiyecilerin uzun uğraşı sonunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.


Akpınar Mahallesi Muhtarı Tuncay Er, yangının kiracı olarak bulanan ailenin küçük çocuğunun sobaya sünger atması sonucu çıktığını belirterek, "Burası bizim babımızın ocağı. Burada bir kiracımız vardı. Kiracımızın çocuğu sobayı yakarken içine sünger atıyor ve tutuşuyor. Tutuştuktan sonra biz itfaiyeyi çağırdık. Geldiler müdahale ediyorlar durum bu işte. Yaralanan kimse yok" ifadelerini kullandı.


Yangında bina kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.




#Düzce
#Yangın
#İtfaiye
#Akpınar Mahallesi
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