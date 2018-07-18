Gündem İş yüküne karşısabit üye
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İş yüküne karşı sabit üye

Yargıtay ve Danıştay, yeni üyelerinin belirlenmesinin ardından yeniden şekillenecek. Yaklaşık 15 gün içerisinde Başkanlık Kurulları, daire başkanları ve üyelerin hangi dairelerde görev yapacağı belirlenecek. FETÖ soruşturmaları nedeniyle iş yükü artan Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının üyelikleri de sabitlenecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Yargıtay ve Danıştay, yeni üyelerinin belirlenmesinin ardından yeniden şekillenecek
​Yargıtay ve Danıştay, yeni üyelerinin belirlenmesinin ardından yeniden şekillenecek

Yargıtay ve Danıştay, yeni üyelerinin belirlenmesinin ardından yeniden şekillenecek. 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile yeni üye kadrosu oluşturulurken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), önceki gün Yargıtay’a 100, Danıştay’a 12 yeni üye seçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Danıştay’a 4 üye atadı. Yüksek yargıya seçilen yeni üyeler de isimlerinin açıklanmasından itibaren kayıtlarını yaptırmaya başladı.

DAİRELER ŞEKİLLENECEK

Yeni üyelerin belirlenmesiyle Yargıtay ve Danıştay’daki iş bölümü ve dairelerin yeniden belirlenmesi için süreç başladı. Buna göre, beş gün içerisinde Yargıtay ve Danıştay Başkanlık Kurulları yeniden belirlenecek. Yeni oluşan Başkanlık Kurulu da on gün içinde dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni seçilen üyelerin hangi dairelerde görev yapacağını belirleyecek.

ARTIK İŞLER AKSAMAYACAK

Yeni üyeleri belirlenen Yargıtay’daki Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında da önemli bir değişiklik yapılacak. Daha önce Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden, Ceza Genel Kurulu ise ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşuyordu. Artan iş yükü nedeniyle bir süredir bu durumun Yargıtay dairelerindeki çalışmaları aksattığı belirtiliyordu.

SORUN GİDERİLİYOR

Özellikle Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’ın ilgili dairelerinde görülen davaların (FETÖ’cü yargı mensuplarının davaları vb.) temyiz istemlerine bakacak olması nedeniyle önümüzdeki süreçte iş yükünün ciddi oranda artacağı öngörülüyordu. Bu sorunu gidermek amacıyla 696 sayılı KHK ile üyelerin sürekli bir şekilde, dairelerde görev almaksızın Genel Kurul’da görev yapmaları hüküm altına alındı.

20’ŞER ÜYE GÖREV YAPACAK

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, bu süreçte dairelerle birlikte Hukuk ve Ceza Genel Kurulu üyelerini görevlendirecek. Hukuk ve Ceza Genel Kurulu, her hukuk ve ceza dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla yirmişer üyeden oluşacak. Söz konusu üyeler Hukuk ve Ceza Genel Kurulu’nda sürekli olarak görev yapacak ancak KHK uyarınca, iş durumu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire çalışmalarına katılmalarına Büyük Genel Kurul tarafından karar verilebilecek. Bu kurullara, birinci başkan veya ilgili başkanvekili, bunların bulunmaması halinde kurulların en kıdemli üyesi başkanlık edecek. Kurullarda, toplantı ve görüşme yeter sayısı 15 olarak belirlenirken, toplantıda bulunanların üçte ikisinin oyuyla karar alınabilecek.

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