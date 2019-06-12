Gündem İşçilerin adalet yürüyüşü başladı
BOLU

İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

CHP’li Bolu Belediyesi’nin işten çıkardığı Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerin “Emek ve Adalet Yürüyüşü” başladı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “İşinizle aşınızla uğraşmayacağız diyenlerin sözünü tutmasını istiyoruz. Bugün bunun için buradayız” sözleriyle CHP’ye tepki gösterdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP Bolu İl Başkanlığı’na siyah çelenk bırakılmasının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla başlayan yürüyüşün, 22 Haziran’da tamamlanması bekleniyor.
CHP Bolu İl Başkanlığı’na siyah çelenk bırakılmasının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla başlayan yürüyüşün, 22 Haziran’da tamamlanması bekleniyor.

31 Mart seçimleri sonrası el değiştiren CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işçi kıyımı için Hak-İş harekete geçti. Hak-İş, yüzlerce işçiyi işten çıkartan Bolu Belediyesi önünden CHP’nin Ankara’daki genel merkezine yürüyüş başlattı. Genel Başkan Mahmut Arslan, “İşçiye hesap verecekler” dedi. Yürüyüş 12 gün sürecek.

Hak-İş Konfederasyonu, CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işçi kıyımını protesto etmek için sahaya indi. 97 çalışanın işine veren Bolu Belediyesi önünden CHP’nin Ankara’daki genel merkezine doğru yürüyüş başlatan Hak-İş, işçilerin hakkını tüm Türkiye’ye duyuracak. Yürüyüş öncesi konuşan Hak-İş Konfederasyonu Mahmut Arslan, “CHP’liler işçilere hesap verecek” dedi.

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi, Demokrasi Meydanındaki eylem çadırı önünde bir araya geldi. Çalınan müziklere eşlik eden grup, zaman zaman slogan attı.

EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ

“Emek ve Adalet Yürüyüşü” Bolu Belediyesi önünden başlatıldı. Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi, Demokrasi Meydanındaki eylem çadırı önünde bir araya geldi. Çalınan müziklere eşlik eden grup, zaman zaman slogan attı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı açıklamada, çadır eyleminin 49. günü olduğunu söyledi.

O BAŞKAN NEREDE?

İşten çıkarılan 700 işçi adına devam eden çadır eylemiyle birilerine mesaj vermeye çalıştıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Kur’an öperek millete mesaj veren Bolu Belediye Başkanına sesleniyorum; ‘Bu noter taahhüdü nerede kaldı, nerdesiniz?’ İşçileri, milleti, üyelerimizi, halkı kandırdınız ama Rabbimi kandıramadınız. Bunun hesabını vereceksiniz.

REKLAM

EY KILIÇDAROĞLU VERDİĞİN TAAHHÜTLER NEREDE KALDI

İşten çıkarılanların işe geri alınması çağrısında bulunan Arslan, bu insanların başka bir amacının başka bir düşüncelerinin ve siyasal bir amaçlarının bulunmadığını vurguladı. İşçilerinin sadece ekmeğinin peşinde olduğunu anlatan Arslan, “Ey Kılıçdaroğlu, adalet için, demokrasi için insan hakları için Ankara’dan İstanbul’a yürürken söylediklerin nerede kaldı. Ey Kılıçdaroğlu Mersin’de söylediğin taahhütler nerede kaldı, ey CHP milleti kandırarak milleti yalan yanlış taahhütlerle kandırarak aldığınız oyların hesabı sorulmayacak mı sandınız bunun hesabını soracağız onun için buradayız” ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan

Adalet için 200 kilometre

Bolu’da 49 gündür ne söyledilerse yolda da onu söyleyeceklerini ifade eden Arslan şunları söyledi:

  • “Biz inşallah kazasız belasız ağrısız sancısız 200 kilometrelik Ankara yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde sonlandıracağız. Mesajımızı oradan bir kez daha vereceğiz. Duymazlarsa duyacakları şekilde vereceğiz ve bizi anlamalarını istiyoruz. Zaman geçmiş değil.
  • Ne zaman bu arkadaşlarımız işe döndü çadırı kendi elimizle sökeceğiz diye taahhütte bulunduk ama bizi ciddiye almadılar. Bizi ciddiye almalarını tavsiye ediyorum. Bizi önemsemediler, önemsemeyenlere buradan mesaj veriyoruz. Bakın işte Hak-İş kadroları Hak-İş öncüleri burada ve bu yürüyüşü başlatıyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Yolumuz ve yolunuz açık olsun. Bu mücadelemiz kutlu ve mübarek olsun.”

Pilotları geri çağırın
DÜNYA
Pilotları geri çağırın

Askerlik yasası Meclis’te
GÜNDEM
Askerlik yasası Meclis’te
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.
Tutuklamaya yanıtS-400 üzerinden verilebilir

Tutuklamaya yanıt
S-400 üzerinden verilebilir

​Rumların had bilmez tavırlarına karşı S-400 kartı masada.
İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Küçükkaya canlı <br>yayında yalanladı

Küçükkaya canlı
yayında yalanladı

Yıldırım'ın soruları önceden istediğini iddia etti.
ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

PKK, Arap aşiretlerine şirin görünmeye çalışıyor.
ABD<br> tahvilinden kaçış

ABD
tahvilinden kaçış

Türkiye, tamamına yakın kısmını elinden çıkardı.
Mürettebata dokunulamaz

Mürettebata dokunulamaz

Rumların 'tutuklama' tehdidinin içi boş çıktı.
Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz hedef haline geldi.

BAE Trump yönetimine sızmış

BAE Trump yönetimine sızmış

Zayed'in adamları Washington'da casusluk yapmış.
Akdeniz'e acil askeri <br>üsler kurulmalı

Akdeniz'e acil askeri
üsler kurulmalı

Rumlar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

​A Milli Takımımız gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Bunun adı basitliktir

Bunun adı basitliktir

​Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayına: İspatla ya da özür dile.
Pasaportu aktif

Pasaportu aktif

Karamollaoğlu canlı yayında ilginç bir iddia ortaya atmıştı.
Askerlik teklifi<br>Genel Kurulu'da

Askerlik teklifi
Genel Kurulu'da

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
S-400'lere<br>ilişkin son karar

S-400'lere
ilişkin son karar

​ABD, hava sistemleri konusunda baskı yapmıştı.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Trafikte baltayla kamyon sürücüsünü tehdit etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.