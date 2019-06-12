İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

31 Mart seçimleri sonrası el değiştiren CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işçi kıyımı için Hak-İş harekete geçti. Hak-İş, yüzlerce işçiyi işten çıkartan Bolu Belediyesi önünden CHP’nin Ankara’daki genel merkezine yürüyüş başlattı. Genel Başkan Mahmut Arslan, “İşçiye hesap verecekler” dedi. Yürüyüş 12 gün sürecek.

Hak-İş Konfederasyonu, CHP ve HDP’li belediyelerde yaşanan işçi kıyımını protesto etmek için sahaya indi. 97 çalışanın işine veren Bolu Belediyesi önünden CHP’nin Ankara’daki genel merkezine doğru yürüyüş başlatan Hak-İş, işçilerin hakkını tüm Türkiye’ye duyuracak. Yürüyüş öncesi konuşan Hak-İş Konfederasyonu Mahmut Arslan, “CHP’liler işçilere hesap verecek” dedi.

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi, Demokrasi Meydanındaki eylem çadırı önünde bir araya geldi. Çalınan müziklere eşlik eden grup, zaman zaman slogan attı.

EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ

“Emek ve Adalet Yürüyüşü” Bolu Belediyesi önünden başlatıldı. Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi, Demokrasi Meydanındaki eylem çadırı önünde bir araya geldi. Çalınan müziklere eşlik eden grup, zaman zaman slogan attı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı açıklamada, çadır eyleminin 49. günü olduğunu söyledi.

O BAŞKAN NEREDE?

İşten çıkarılan 700 işçi adına devam eden çadır eylemiyle birilerine mesaj vermeye çalıştıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Kur’an öperek millete mesaj veren Bolu Belediye Başkanına sesleniyorum; ‘Bu noter taahhüdü nerede kaldı, nerdesiniz?’ İşçileri, milleti, üyelerimizi, halkı kandırdınız ama Rabbimi kandıramadınız. Bunun hesabını vereceksiniz.”

REKLAM

EY KILIÇDAROĞLU VERDİĞİN TAAHHÜTLER NEREDE KALDI

İşten çıkarılanların işe geri alınması çağrısında bulunan Arslan, bu insanların başka bir amacının başka bir düşüncelerinin ve siyasal bir amaçlarının bulunmadığını vurguladı. İşçilerinin sadece ekmeğinin peşinde olduğunu anlatan Arslan, “Ey Kılıçdaroğlu, adalet için, demokrasi için insan hakları için Ankara’dan İstanbul’a yürürken söylediklerin nerede kaldı. Ey Kılıçdaroğlu Mersin’de söylediğin taahhütler nerede kaldı, ey CHP milleti kandırarak milleti yalan yanlış taahhütlerle kandırarak aldığınız oyların hesabı sorulmayacak mı sandınız bunun hesabını soracağız onun için buradayız” ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan

Adalet için 200 kilometre

Bolu’da 49 gündür ne söyledilerse yolda da onu söyleyeceklerini ifade eden Arslan şunları söyledi:

“Biz inşallah kazasız belasız ağrısız sancısız 200 kilometrelik Ankara yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde sonlandıracağız. Mesajımızı oradan bir kez daha vereceğiz. Duymazlarsa duyacakları şekilde vereceğiz ve bizi anlamalarını istiyoruz. Zaman geçmiş değil.

Ne zaman bu arkadaşlarımız işe döndü çadırı kendi elimizle sökeceğiz diye taahhütte bulunduk ama bizi ciddiye almadılar. Bizi ciddiye almalarını tavsiye ediyorum. Bizi önemsemediler, önemsemeyenlere buradan mesaj veriyoruz. Bakın işte Hak-İş kadroları Hak-İş öncüleri burada ve bu yürüyüşü başlatıyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Yolumuz ve yolunuz açık olsun. Bu mücadelemiz kutlu ve mübarek olsun.”

DÜNYA Pilotları geri çağırın