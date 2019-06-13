Gündem İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor
BOLU

İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

CHP’li Bolu Belediyesi’nin işten çıkardığı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerin Ankara’ya adalet yürüyüşü sürüyor. Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “CHP belediyeleri Türkiye’yi, işçileri, emekçileri hayal kırıklığına uğrattılar. Yaptıkları yanlıştan bir an önce dönmelerini istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Emek ve Adalet Yürüyüşü” ikinci gününde Çaydurt mevkinde başladı.
“Emek ve Adalet Yürüyüşü” ikinci gününde Çaydurt mevkinde başladı.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın, Bolu Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" ikinci gününde Çaydurt mevkisinde başladı.

CHP İŞÇİLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, yaptığı açıklamada, başta Bolu Belediyesi olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden CHP ve HDP'ye geçen belediyelerce işinden çıkartılan işçilere destek için başlatılan eylemin 50'nci gününde olduklarını hatırlattı. Özdemir, şunları söyledi:

  • "Maalesef CHP belediyeleri bütün Türkiye'yi, işçileri, emekçileri hayal kırıklığına uğrattılar. Bu yaptıkları yanlıştan bir an önce dönmelerini kendilerinden istiyoruz" diyen Özdemir, Hak-İş ve Hizmet-İş'in mücadeleye devam edeceğini bildirdi. Özdemir'in açıklamasının ardından toplanan yaklaşık 250 kişi, kaldıkları yerden yürüyüşlerine yeniden başladı.

İşçilerin adalet yürüyüşü başladı
GÜNDEM
İşçilerin adalet yürüyüşü başladı
ABDye karşı Asya ekseni

ABD'ye karşı Asya ekseni

​ABD'nin tehditleri bütün dünyayı bıktırdı.
ABD kuşatması bertaraf edilmeli

ABD kuşatması bertaraf edilmeli

AREDA halka sordu: Alçakça bir hamle.
Türkiye S-400leri almıştır

Türkiye
S-400'leri almıştır

Erdoğan, tartışmalara son noktayı koydu.
Her yarım <br>saatte bir yalan

Her yarım
saatte bir yalan

1,5 saatlik televizyon programında 3 yalan söyledi.
Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya

Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya
4 terörist etkisiz

4 terörist etkisiz

​Mardin ve Bingöl'de hava destekli operasyon.
İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbecilere 'hain' diyen Tuğamiral'e soruşturma.

Kağıttaki cari<br> açığı sıfırlarız

Kağıttaki cari
açığı sıfırlarız

Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar.
Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

İBB işçilerinden CHP'ye "iftiraya son verin" çağrısı.
Yalanı çıkınca<br>gazeteciyi hedef aldı

Yalanı çıkınca
gazeteciyi hedef aldı

Küçükkaya, 'Binali Yıldırım soruları istedi' sözlerini yalanlamıştı.
Karşımızda<br>mankurt çetesi var

Karşımızda
mankurt çetesi var

​Erdoğan'dan grup toplantısında önemli mesajlar.
Taksit sınırı arttı

Taksit sınırı arttı

BDDK'dan kredi kartı için yeni karar.
ABD'ye yeni belgeler verildi

ABD'ye yeni belgeler verildi

Bakan Gül, FETÖ elebaşının iadesi için Washington'da.
Askerlik yasası için kritik görüşme

Askerlik yasası için kritik görüşme

​Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyaret edecek.
E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

​Pendik'te yollar göle dündü, trafik durma noktasına geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.