İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın, Bolu Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" ikinci gününde Çaydurt mevkisinde başladı.
CHP İŞÇİLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, yaptığı açıklamada, başta Bolu Belediyesi olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden CHP ve HDP'ye geçen belediyelerce işinden çıkartılan işçilere destek için başlatılan eylemin 50'nci gününde olduklarını hatırlattı. Özdemir, şunları söyledi:
- "Maalesef CHP belediyeleri bütün Türkiye'yi, işçileri, emekçileri hayal kırıklığına uğrattılar. Bu yaptıkları yanlıştan bir an önce dönmelerini kendilerinden istiyoruz" diyen Özdemir, Hak-İş ve Hizmet-İş'in mücadeleye devam edeceğini bildirdi. Özdemir'in açıklamasının ardından toplanan yaklaşık 250 kişi, kaldıkları yerden yürüyüşlerine yeniden başladı.