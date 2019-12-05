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POLİTİKA

İşçiye filtre tehdidi

31 Aralık’a kadar filtre takmak zorunda kalan termik santraller ayak diriyor. Afşin-Elbistan Termik Santrali’ndeki yöneticilerin işçileri tehdit ettiği iddia edildi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Benim, Mahir Ünal’ın, Ahmet Özdemir’in telefon numaralarını yemekhanenin duvarına astılar. Bu milletvekillerine baskı yapın yoksa sizi işten atarız diyerek işçileri tehdit ettiler” ifadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen kanun teklifini veto etmesiyle gündeme gelen Afşin-Elbistan Termik Santrali’nden skandal çıktı. Santral yönetiminin işçileri tehdit ettiğini belirten CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Benim, Mahir Ünal’ın, Ahmet Özdemir’in telefon numaralarını yemekhanenin duvarına astılar. ‘Bunlara baskı yapın, yoksa sizi işten atarız’ diye işçileri tehdit ettiler” dedi. Birçok işçinin kendisine ulaştığını anlatan Öztunç, şunları söyledi: “Süre uzatılmazsa işçileri işten çıkarmak zorunda kalacağız” şeklinde mesajlar atılmış. İşçiler “Evet hava kirliliği var ama ne yapalım, ekmeksiz mi kalalım” diyerek bizleri aradılar. Beni bu yönde onlarca işçi aradı.

KİMSE ENAYİ DEĞİL

Afşin-Elbistan Termik Santrali’ni işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik ile hiç iletişime geçmediğini belirten Öztunç, “7 yıldır yapacaklar, böyle bir şey yok. Yani kimse enayi değil. 3 baca var. 3 baca için filtrenin tanesi 50 milyon dolar olsa, 150 milyon dolar eder. Burası zaten milyarlarca lira kazandıran bir yer. Kazandığı paranın yanında filtre parası hikaye kalır. Tahir Çelik bu zamana kadar filtre konusunda hiçbir adım atmadı. Bir santimlik girişimi olsa zaten ona ek süre verdirirdik. İyi niyeti yok. Bunca yıldır bir şey yapmayan adam şimdi yapar mı? Başından beri samimiyetsiz olduğunu söylüyorum, AK Parti ve Cumhurbaşkanı da gördü” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN UÇAKTAN ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD dönüşünde santrali işleten Çelikler Holding’in sahibi Tahir Çelik’i aradığını kaydeden CHP’li Ali Öztunç, Erdoğan’ın “Biz sana süre verdik, şimdiye kadar neden yapmadın?” sorusuna Çelik’in “Sayın Cumhurbaşkanım 10 bin kişiye ekmek yediriyoruz. Biz bunun altından kalkamayız. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz” cevabını verdiğini söyledi. Öztunç, Erdoğan’ın “Süre uzatımına rağmen hiçbir şey yapmamışsın” demesi üzerine Çelik’in “O zaman ben bırakayım” dediğini, Erdoğan’ın ise “Ben sana onu demiyorum. Ne yaptın, onu soruyorum” dedikten sonra telefonu kapattığını belirtti.

Filtre takmayan kapatılacak

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, termik santrallerle ilgili maddeyi görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclise geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un termik santrallere filtre takılmasını erteleyen 50. maddesi ele alındı. ‘Santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi’ kanun metninden çıkarıldı. 13 santralin 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlükteki çevre mevzuatıyla karşı karşıya olacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Çevre mevzuatına göre para cezası ya da kapatma yaptırımı var. Bu santraller, geçici faaliyet belgesi bulunmadığı takdirde, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılacak denetimlerde kapatılacak. Geçici faaliyet belgesi olduğu halde emisyon değerlerini sağlamakla alakalı eksikleri olan varsa, idari para cezası uygulanıyor ve süre veriliyor. Geçici faaliyet belgesi alacak durumu olmayanlar ki bunun olması için fiziki bacadaki filtrelerin olması gerekiyor, yapılan kontroller sonucunda tabi ki kapatılacak” dedi.

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