İşçiye yok konsere var: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden grevin gölgesinde milyonluk eğlence ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 7 gün süren işçi grevi kenti yaşanmaz bir hale getirirken CHP'li belediyenin aynı süreçte konser ve eğlence organizasyonları için 36 milyon TL'lik bir ihale gerçekleştirdiği belirlendi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesi pazarlığında "kaynak yetersizliği" gerekçesiyle masaya otururken, kamuoyuna yansıyan harcama kalemleri tepki çekti. DİSK Genel-İş’e bağlı 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şubelerde örgütlü toplam 23 bin işçinin 7 gündür sürdürdüğü grev kentte yaşamı felç ederken, belediyenin milyonluk konser ihaleleri dikkatlerden kaçmadı.
Grevin gölgesinde milyonluk eğlence ihalesi
2024’te eğlenceye 131 Milyon TL
İzmirli işçilerin taleplerine “bütçe yok” yanıtı verilirken, sadece 2024 yılı boyunca konser, festival ve çeşitli eğlence organizasyonlarına toplam 131 milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Körfezdeki kirliliğin kenti tehdit ettiği dönemde özellikle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tepkilerin odağı haline gelmişti.
İzmir’de 7 gün süren grev belediye ve sendikanın anlaşmasıyla sona ererken “Çöp kokusu altında pazarlık” manzaralarıyla simgeleşen süreç, yerel yönetimlerin sosyal öncelikleri konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.