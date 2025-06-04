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İşçiye yok konsere var: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden grevin gölgesinde milyonluk eğlence ihalesi

İşçiye yok konsere var: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden grevin gölgesinde milyonluk eğlence ihalesi

15:244/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İzmir'de CHP'li belediyenin eğlence bütçesi dikkat çekti.
İzmir'de CHP'li belediyenin eğlence bütçesi dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 7 gün süren işçi grevi kenti yaşanmaz bir hale getirirken CHP'li belediyenin aynı süreçte konser ve eğlence organizasyonları için 36 milyon TL'lik bir ihale gerçekleştirdiği belirlendi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesi pazarlığında "kaynak yetersizliği" gerekçesiyle masaya otururken, kamuoyuna yansıyan harcama kalemleri tepki çekti. DİSK Genel-İş’e bağlı 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şubelerde örgütlü toplam 23 bin işçinin 7 gündür sürdürdüğü grev kentte yaşamı felç ederken, belediyenin milyonluk konser ihaleleri dikkatlerden kaçmadı.





Grevin gölgesinde milyonluk eğlence ihalesi


İzmir Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2025 yılı kent sahneleri, konser ve performans hizmeti alımı” ihalesi sonuçlandı.
2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen ihale sonucuna göre, belediye bu kalem için tam 35 milyon 995 bin 625 TL ayırdı.


2024’te eğlenceye 131 Milyon TL


İzmirli işçilerin taleplerine “bütçe yok” yanıtı verilirken, sadece 2024 yılı boyunca konser, festival ve çeşitli eğlence organizasyonlarına toplam 131 milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Körfezdeki kirliliğin kenti tehdit ettiği dönemde özellikle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tepkilerin odağı haline gelmişti.


İzmir’de 7 gün süren grev belediye ve sendikanın anlaşmasıyla sona ererken “Çöp kokusu altında pazarlık” manzaralarıyla simgeleşen süreç, yerel yönetimlerin sosyal öncelikleri konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.




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