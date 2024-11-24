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İşgal ordusu derin krizde

İşgal ordusu derin krizde

04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
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Bir yılı aşkın süredir Gazze'de katliam işleyen ve 23 Eylül'den beri Lübnan'da Hizbullah'ı bahane ederek sivil yerleşim yerlerini vuran işgalci İsrail ordusunda derin bir kriz yaşanıyor.

En seçkin tugaylarının ağır kayıpla sarsılan İsrail ordusundaki 6 askerin daha intihar ettiği bildirildi. İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin verdiği bilgiye göre, son aylarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında uzun süre görev aldıktan sonra psikolojisi bozulan en az 6 asker intihar etti. Gazete, intihar eden asker sayısının çok daha fazla olduğunu ancak ordunun gerçek rakamları sakladığını belirttiği haberinde, binlerce İsrail askerinin, sahada görevli psikologların yanı sıra İsrail ordusunun kurduğu ruh sağlığı kliniklerine başvurduğunu aktardı. İsrail ordusunun Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Lucian Lior, mart ayında Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1700 İsrail askerinin psikolojik tedavi gördüğünü söylemişti. İsrail hükümeti, şuana kadar Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda verdiği kayıp sayısını resmi olarak 800 civarında açıklasa da, sahadaki durum gerçek sayının çok daha fazla olduğunu gösteriyor.


BİRİM 8200 VE GOLANİ TUGAYI KAN KAYBEDİYOR

Axios'a açıklamalarda bulunan İsrail ordusuna bağlı Birim 8200'ün üç eski komutanı, İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri tarihinin en büyük krizini yaşadığını söyledi. Birim 8200'ün 7 Ekim saldırısında ihmali olduğu suçlamalarına maruz kaldığını hatırlatan üç komutan, birim içinde de sahada ne yapacağını bilmeyen yetkililerin olduğunu ve bunun sürekli başarısızlık getirdiğini kaydetti. İsrail ordusunun en büyük tugayı olarak bilinen Golani Tugayı da verdiği ciddi kayıplarla sarsıldı. Maariv gazetesinin verdiği bilgiye göre, 7 Ekim'den beri Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda Golani Tugayı'na bağlı 110 asker öldürülürken bu İsrail ordusuna bağlı bir piyade tugayının savaşta verdiği en büyük kayıp olduğunun altı çizildi.




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