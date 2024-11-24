İşgal ordusu derin krizde

En seçkin tugaylarının ağır kayıpla sarsılan İsrail ordusundaki 6 askerin daha intihar ettiği bildirildi. İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin verdiği bilgiye göre, son aylarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında uzun süre görev aldıktan sonra psikolojisi bozulan en az 6 asker intihar etti. Gazete, intihar eden asker sayısının çok daha fazla olduğunu ancak ordunun gerçek rakamları sakladığını belirttiği haberinde, binlerce İsrail askerinin, sahada görevli psikologların yanı sıra İsrail ordusunun kurduğu ruh sağlığı kliniklerine başvurduğunu aktardı. İsrail ordusunun Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Lucian Lior, mart ayında Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1700 İsrail askerinin psikolojik tedavi gördüğünü söylemişti. İsrail hükümeti, şuana kadar Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda verdiği kayıp sayısını resmi olarak 800 civarında açıklasa da, sahadaki durum gerçek sayının çok daha fazla olduğunu gösteriyor.