|
Gündem

İşgale karşı söylem inşa edilmeli

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması (Press For Palestine) “İşgale karşı söylem inşası” başlıklı medya atölyesi düzenledi.

Neslihan Önder
04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 00:15 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

7 oturum düzenlenen atölyede Filistin’in ve işgalci İsrail’in sosyal ve coğrafi yapısı, işgalin tarihi, işgalin politik yapısı, savaş muhabirliği, haber dili ve söylem inşası, haber kaynakları kullanımı, Türkiye’nin Filistin Politikası ve İsrail ile ilişkiler, saha deneyimleri başlıkları altında alanında uzman isimler konuşma gerçekleştirdi.

ALANINDA UZMAN İSİMLER

Usta foto muhabir Coşkun Aral, Ortadoğu uzmanı ve yazar Zahide Tuba Kor, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi, tarih ve medeniyet araştırmacısı Musa Biçkioğlu, CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile Yeni Şafak muhabiri Neslihan Önder, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk konuşmacılar arasında yer aldı.

VİCDAN VE HUKUK YOK

Dünyanın pek çok bölgesinde savaş, afet ve çatışmaları takip eden ödüllü foto muhabiri Coşkun Aral, Filistin halkının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, onların eğitimi, gelişmesi ve mücadelesi için destek olunması gerektiğini vurguladı. Bir devlet için akıl, vicdan ve hukuk kavramlarının olmazsa olmaz olduğunu belirten Aral, “İsrail’de akıl var, para da var ama ne vicdan ne de hukuk var. Bu yüzden Gazze’de yaşananları görüyoruz” dedi.




#Filistin
#İşgal
#Gazze
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak? Sorgulama ekranı...