İşgale karşı söylem inşa edilmeli

Dünyanın pek çok bölgesinde savaş, afet ve çatışmaları takip eden ödüllü foto muhabiri Coşkun Aral, Filistin halkının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, onların eğitimi, gelişmesi ve mücadelesi için destek olunması gerektiğini vurguladı. Bir devlet için akıl, vicdan ve hukuk kavramlarının olmazsa olmaz olduğunu belirten Aral, “İsrail’de akıl var, para da var ama ne vicdan ne de hukuk var. Bu yüzden Gazze’de yaşananları görüyoruz” dedi.