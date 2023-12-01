İşgale karşı söylem inşa edilmeli

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7 oturum düzenlenen atölyede Filistin’in ve işgalci İsrail’in sosyal ve coğrafi yapısı, işgalin tarihi, işgalin politik yapısı, savaş muhabirliği, haber dili ve söylem inşası, haber kaynakları kullanımı, Türkiye’nin Filistin Politikası ve İsrail ile ilişkiler, saha deneyimleri başlıkları altında alanında uzman isimler konuşma gerçekleştirdi.
ALANINDA UZMAN İSİMLER
Usta foto muhabir Coşkun Aral, Ortadoğu uzmanı ve yazar Zahide Tuba Kor, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi, tarih ve medeniyet araştırmacısı Musa Biçkioğlu, CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile Yeni Şafak muhabiri Neslihan Önder, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk konuşmacılar arasında yer aldı.
VİCDAN VE HUKUK YOK
Dünyanın pek çok bölgesinde savaş, afet ve çatışmaları takip eden ödüllü foto muhabiri Coşkun Aral, Filistin halkının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, onların eğitimi, gelişmesi ve mücadelesi için destek olunması gerektiğini vurguladı. Bir devlet için akıl, vicdan ve hukuk kavramlarının olmazsa olmaz olduğunu belirten Aral, “İsrail’de akıl var, para da var ama ne vicdan ne de hukuk var. Bu yüzden Gazze’de yaşananları görüyoruz” dedi.