Gündem Isıtmak istediği minibüsü küle çevirdi
KARS

Isıtmak istediği minibüsü küle çevirdi

Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğu Kars'ta bir minibüs şoförü, donan aracını ısıtmak için altında ateş yaktı. Ancak ateşin büyümesi üzerine bir anda alev alan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç neredeyse kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Alev alan araç, kısa sürede kullanılamaz hale geldi.
Alev alan araç, kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Kars’ta Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30’lara kadar düştüğü kentte, soğuktan donan bir minibüsün altında sahibi tarafından ateş yakıldı. Ateşin fazla olması dolayısıyla minibüs bir alev anda alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü. Ancak kullanılamaz hale geldi.

İHA

Yolcular yolda kaldı

Faikbey caddesi üzerindeki başka bir minibüs ise hava tüplerinin donması üzerine durdu. Bunun üzerine dolmuşta bulunan yolcular bölgeye çağrılan başka dolmuşa binerek yoluna devam etti. Dolmuş sürücüsü ise araçtan inerek aracın altında ateş yakıtı. Yaklaşık 40 dakika yakılan ateşin ardından araç yeniden çalıştırıldı.

Dondurucu soğuklar sürecek

Kars’ta Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 30 dereceye düştüğü kentte, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı bildirildi.

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