Isıtmak istediği minibüsü küle çevirdi

Kars’ta Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30’lara kadar düştüğü kentte, soğuktan donan bir minibüsün altında sahibi tarafından ateş yakıldı. Ateşin fazla olması dolayısıyla minibüs bir alev anda alev alarak yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü. Ancak kullanılamaz hale geldi.

İHA

Yolcular yolda kaldı

Faikbey caddesi üzerindeki başka bir minibüs ise hava tüplerinin donması üzerine durdu. Bunun üzerine dolmuşta bulunan yolcular bölgeye çağrılan başka dolmuşa binerek yoluna devam etti. Dolmuş sürücüsü ise araçtan inerek aracın altında ateş yakıtı. Yaklaşık 40 dakika yakılan ateşin ardından araç yeniden çalıştırıldı.

Dondurucu soğuklar sürecek

Kars’ta Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 30 dereceye düştüğü kentte, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı bildirildi.