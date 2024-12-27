İskeçe’ye okulu kim yapacak?

İskeçe’de Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde sınıf eksikliği nedeniyle uzun yıllar vardiyalı eğitim verildi. Bu duruma tepki için 2019 ve 2023’te protesto gösterileri düzenlenirken, yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla Eylül 2023’teki son protesto ise dönüm noktası oldu. Bu protestonun ardından vardiyalı eğitim son bulurken, yeni okul binası talebi ise karşılanmamıştı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Türk azınlık en az 700 öğrenci kapasiteli, içinde derslikler, müdür odası, müdür yardımcısı odası, spor salonu, bilgisayar odası, güzel sanatlar odası, kütüphane, kantin, tuvaletler, depolar ve diğer yardımcı bölümlerin yer alacağı bir okul inşa edilmesini talep ediyor.