İskeçe’ye okulu kim yapacak?

Yunanistan’da Türk azınlığın 700 öğrencinin eğitim görebileceği yeni okul binası talebi yılan hikayesine dönüştü. Binanın yapımı için Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı ve İskeçe Belediyesi topu birbirine atıyor. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habip Oğlu, “Bu absürt durum gösteriyor ki ülkemizin yöneticileri konu eğitime ilişkin bir talebimiz olunca özellikle yetki boşluğu ya da yetki karmaşası yaratıyor. Çünkü okul binası talebini karşılamak istemiyor” dedi.
Yunanistan’da yaşayan azınlıklar İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’yle ilgili hâlâ somut bir adım atılmamasından şikayetçi. Elverişsiz koşullar sebebiyle yeni okul binası inşa edilmesini isteyen azınlıkların talebi ise, adeta yılan hikayesine döndü. Okulla ilgili 16 Aralık 2024’te Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zeta Makri’ye soru yönelten İskeçe Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek, bina talebiyle ilgili şaşırtıcı bir yanıt aldı. Bakan yardımcısı Makri, okulun bina sorununun bakanlığının yetkisinde olmadığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından okul bu kez, İskeçe Belediyesi’nin gündemine taşındı. 19 Aralık Perşembe günü düzenlenen İskeçe Belediye Meclisi toplantısında İskeçe Belediye Başkanı Stratos Kontos, okulla ilgili soruları yanıtladı. Kontos okulun Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği tarafından bazı taleplerin dile getirildiğini belirterek, okulun İskeçe Belediyesi’ne değil tamamen Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğunu, dolayısıyla bakanlığa başvurulması gerektiğini söyledi.
YAZIKLAR OLSUN
Yaşananlara tepki gösteren Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Bu absürt durum gösteriyor ki ülkemizin yöneticileri konu eğitime ilişkin bir talebimiz olunca özellikle yetki boşluğu ya da yetki karmaşası yaratıyor. Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı konu bizde değil İskeçe Belediyesi’nde diyor, belediye ise azınlık okulları bakanlığın yetkisinde diyor. Yani deyim yerindeyse herkes topu birbirine atıyor. Çünkü okul binası talebini karşılamak istemiyor” dedi. Türk toplumunun bu durumu hak etmediğini söyleyen Habip Oğlu, “Hal böyle olunca kendimizi oyalanmış ve alay edilmiş hissediyoruz, kaç yıldır bu talebimizi haykırıyoruz. Geldiğimiz noktada kimin yetkili olduğu konusu bile açık değil! Yazıklar olsun” diyerek tepkisini dile getirdi.
Protestolar sonuç verdi
- İskeçe’de Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde sınıf eksikliği nedeniyle uzun yıllar vardiyalı eğitim verildi. Bu duruma tepki için 2019 ve 2023’te protesto gösterileri düzenlenirken, yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla Eylül 2023’teki son protesto ise dönüm noktası oldu. Bu protestonun ardından vardiyalı eğitim son bulurken, yeni okul binası talebi ise karşılanmamıştı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Türk azınlık en az 700 öğrenci kapasiteli, içinde derslikler, müdür odası, müdür yardımcısı odası, spor salonu, bilgisayar odası, güzel sanatlar odası, kütüphane, kantin, tuvaletler, depolar ve diğer yardımcı bölümlerin yer alacağı bir okul inşa edilmesini talep ediyor.