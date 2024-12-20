Yunanistan el koymuştu: Bin 55 gümüş sikke ait olduğu Türk topraklarına kavuştu

Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında gösterdikleri iş birliği için Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Sayın Lina Mendoni’ye ve Atina Nümismatik Müzesi yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.