Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yunanistan'da ele geçirilen Türkiye'ye ait tarihi eserleri yurda getirdi.
Yunanistan sınır kapısında yapılan aramalarda ele geçirilen ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen bin 55 sikke ait olduğu topraklara kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış sikkeleri resmi törenle teslim alarak Türkiye'ye getirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, tarihe ışık tutan eserleri ülkeye geri kazandırmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.
Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'ndaki yapılan aramalarda Türkiye'ye ait olduğu belirlenen bin 55 sikke ele geçirilmişti.
M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.Ö. 5'inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında basılmış sikkeleri resmi törenle teslim alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihi eserleri yurda getirdi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, tarihe ışık tutan eserleri ülkeye geri kazandırmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.
İşte Bakan Ersoy'un o paylaşımı;
- Anadolu’nun tarihine ışık tutan 1055 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz.
- Yunanistan’da teslim aldığımız bu eşsiz kültürel mirasımızı bugün vatanımıza getirdik. Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve Yunanistan ile yapılan iş birliği sayesinde tarihin bu kıymetli parçalarını ülkemize geri kazandırdık.
- Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında gösterdikleri iş birliği için Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Sayın Lina Mendoni’ye ve Atina Nümismatik Müzesi yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
- Kültürel miras, insanlığın ortak değeridir. Bu değerlerin korunması ve ait oldukları topraklara dönmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yunanistan el koymuştu: Bin 55 gümüş sikke ait olduğu Türk topraklarına kavuştu
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20 Aralık, Cuma
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