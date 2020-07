İşkenceci peşinde: Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı’nda öğrencilere “şok mangaları”yla işkence yapan FETÖ’cü subayları tek tek tespit ediyor. Ceylan B.’nin 80, İbrahim U.’nun 23, Muhammed D.’nin 98, Mehmet D.’nin 104, Sefa E.’nin 16 ve Ali B.’nin 18 mağdur ifadesinde adı geçiyor. Öğrencilerden Ö.D. FETÖ’cülerin kendisine “Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım” dediğini anlattı.

Mustafa Sait Özkan 21 Temmuz 2020, 02:10 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2020, 02:22 Yeni Şafak