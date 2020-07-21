Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İşkenceci peşinde Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İşkenceci peşinde: Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı’nda öğrencilere “şok mangaları”yla işkence yapan FETÖ’cü subayları tek tek tespit ediyor. Ceylan B.’nin 80, İbrahim U.’nun 23, Muhammed D.’nin 98, Mehmet D.’nin 104, Sefa E.’nin 16 ve Ali B.’nin 18 mağdur ifadesinde adı geçiyor. Öğrencilerden Ö.D. FETÖ’cülerin kendisine “Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım” dediğini anlattı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK’daki rütbeli üyeleri tarafından Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı’nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere uyguladıkları işkenceye varan uygulamalarla ilgili yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında daha önce askeri lisedeyken örgütün şok mangalarına maruz kalan askeri öğrencilerin ifadeleriyle birlikte işkenceci isimler tek tek deşifre ediliyor. Alınan mağdur ifadelerinde ismi geçen dönemin askeri okulda eğitim veren örgüt üyesi subaylardan Ceylan B. hakkında 80, İbrahim U. Hakkında 23, Muhammed D. hakkında 98, Mehmet D. hakkında 104, Sefa E. Hakkında 16, Ali B. hakkında ise 18 ayrı ifade olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Öğrencilere iğrenç işkence: Domuz pisliğinde süründürüp tuvalet suyu içirdiler
GÜNDEM
Öğrencilere iğrenç işkence: Domuz pisliğinde süründürüp tuvalet suyu içirdiler

ESİR KAMPINDA BİLE YAPILMAZ

Soruşturma kapsamında ayrıca mağdur isimlerin ifade alma işlemi de devam ediyor. Mağdur isimlerden Ö.D’nin işkencelerin askeri okul kapısından girer girmez FETÖ’cü subaylar tarafından başladığını ayrıntılarıyla anlattığı ifade de soruşturma dosyasına girdi. Ö.D ifadesinde şunları söyledi: “Sürünmekten dizlerimde, bacaklarımda açık yaralar oluştu. Üsteğmen Özkan Özgenç geldi ve elindeki tuzu yarama bastı. Acıdan bayıldım. Revire kaldırdılar. Biz o günlerde, ‘Bunlar Türk subayı olamaz. Bunlar PKK’lıdır. Çünkü bu yapılanlar esir kampında bile yapılmaz’ diye düşünüyorduk.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama
GÜNDEM
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

ANNEMİ YUMRUKLADILAR

Bir gün Özkan komutan ile Üsteğmen Ersin Yılmaz geldiler ve önüme ip attılar. ‘Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım’ dediler. Başka bir gün ise annem nizamiyeye gelmiş, ‘Oğlumu görmek istiyorum’ demiş. Israr etmiş. Orada tartışmış. Annemi yumruklamışlar.”

3 RÜTBELİ DE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

  • Savcılık, yaptığı incelemelerde Ö.D’nin annesini yumruklayan, Öner Ada isimli rütbelinin kurmay yüzbaşı olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminde binbaşı iken örgüt mensubiyeti nedeniyle TSK’dan ihraç edildiğini saptadı. İfadede geçen bir diğer isim Üsteğmen Ersin Yılmaz da TSK’dan ihraç edilirken, o dönem Üsteğmen olan Yüzbaşı Özkan Özgenç’in 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilen darbecilere ait Whatsapp grubunda yer alan isimlerden olduğu belirlendi.

İşkence talimatı Albay’dan çıktı: Asker emir formatında yazılmış
GÜNDEM
İşkence talimatı Albay’dan çıktı: Asker emir formatında yazılmış
Abone Ol Google News
Sirte için emir bekleniyor

Sirte için emir bekleniyor

Yeni Şafak'a konuşan UMH komutanı operasyonun detaylarını verdi.
Ayşe tatile nasıl çıktı?

Ayşe tatile nasıl çıktı?

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın pilotu anlattı: Rumları lakaplarla devre dışı bıraktık.
Seferber oldular

Seferber oldular

​Ayasofya'nın halısını üreten fabrikanın yönetim kurulu üyesi Yeni Şafak'a konuştu.
Müslümanları<br>fişleme merkezi

Müslümanları
fişleme merkezi

Müslümanlar tarafından ortaya konulan her türlü sivil muhalefet, suç sayılacak.
İşkenceci peşinde

İşkenceci peşinde

"​Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım."
Terör yuvası BAE

Terör yuvası BAE

​Paralı askerlerle coğrafyayı istikrarsızlaştırıyor.

Türkiye<br>hızla ısınıyor

Türkiye
hızla ısınıyor

​Sıcaklık 30 yılda 2 derece artacak.
Türk F-35'lerine el koydu

Türk F-35'lerine el koydu

​ABD hukuksuzlukta sınır tanımıyor.
Favori başkanınızım

Favori başkanınızım

Maske takmamakla ilgili eleştirilere göndermede bulundu.
İtalya'da Ermenistan protestosu

İtalya'da Ermenistan protestosu

​❝Elimize silah alıp o topraklarda ölmeye hazırız.❞
Yusuf Kaplan'ın babası hayatını kaybetti

Yusuf Kaplan'ın babası hayatını kaybetti

"Allah rahmetiyle muamele etsin."
Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı

Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı

​Trabzonspor'un son iki maçında Eddie Newton görev yapacak.
İki il üzerinden uyarı!

İki il üzerinden uyarı!

​Bakan Koca'nın açıkladığı illerin koronavirüs haritası.
Bir de böyle <br>ahkam kesmiş

Bir de böyle
ahkam kesmiş

"​Kadın meselesi çok büyük problem!"
Erdoğan'a sunuldu

Erdoğan'a sunuldu

Temsilci bulundurmak zorunlu olacak.
Alçaklar tutuklandı

Alçaklar tutuklandı

​Uyuşturucu satıcıları polise saldırmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.