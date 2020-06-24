Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İşkence talimatı Albaydan çıktı Asker emir formatında yazılmış
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İşkence talimatı Albay’dan çıktı: Asker emir formatında yazılmış

İzmir’de yürütülen soruşturmada Kara Harp Okulu’nda görevli eski Albay Erdoğan Kurt’un bilgisayarından işkence belgeleri çıktı. “Askeri Emir” formatındaki belgelerde, “Devrilmeyecek ağaç yoktur”, “İt, ite kırdırılmalıdır” gibi ifadeler yer alıyor. Albayın belgelerinde disiplin hükümleriyle herkesin okuldan atılabileceğine dikkat çekiliyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Erdoğan Kurt (1 numara)
Erdoğan Kurt (1 numara)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK’daki rütbeli üyeleri tarafından Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampında örgüt mensubu olmayan öğrencilere uyguladıkları işkenceye varan uygulamalarla ilgili soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 1’i kurmay 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 6’sı askeri öğrenci toplam 15 şüpheliye yönelik gözaltı talimatı ile İzmir merkezli 8 ilde eş operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin firar ettiği öğrenilirken 12 şüpheli İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Savcılık, örgüt üyelerinin Menteş Askeri Kampında ve Maltepe Askeri Lisesi’nde örgüt üyelerinin öğrencilere kötü muamelde bulunduklarını, şok mangalarına dahil ettiklerini, haksız yere sicillerini bozduklarını, her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bırakarak gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettiklerini belirledi.

FETÖ’CÜNÜN BİLGİSAYARINDA BULUNDU

Soruşturma kapsamında alınan mağdur eski askeri okul öğrencilerinin ifadelerine ek olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada şüpheli olan Kara Harp Okulu’nda bir dönem Anafartalar Tabur Komutanlığı’nda görevli eski Albay Erdoğan Kurt’un bilgisayarında ele geçirilen bir belge İzmir’deki Menteş dosyasının temelinin oluşturdu. Kurt’un 15 Temmuz darbe girişimi tarihinde Siirt’te görevli olmasına rağmen Ankara’ya gelip FETÖ adına görev üstlendiği, Kara Harp Okulu öğrencilerine Genelkurmay Başkanlığı binasına helikopterlerle götürüp sivil halka karşı bu öğrencileri kullandığı tespit edilerek hakkında dava açıldı.

ASKERİ EMİR FORMATINDA YAZILMIŞ

Kurt’un bilgisayarında çıkan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen belgede yapılan incelemelerde belgenin askeri emir formatında FETÖ’cü olmayanların nasıl ordudan atılacakları veya ayrılmak zorunda bırakılacakları örgüt tarafından yazılı olarak iletildiği belirlendi. Belgede, ‘Kara Harp Okulundaki öğrencileri şekillendirme’ başlıklı bölümde öğrencilerin hangi yöntemlerle okuldan uzaklaştırıldıkları açık bir şekilde yazılı halde bulundu.

‘DEVRİLMEYECEK AĞAÇ YOKTUR’

TSK içerisinde güç dengesinin mevcut olduğu, karşı taarruz şartlarının oluştuğu, fırsat doğduğu, işin tamama erdirilmesi için şekillendirmeye yani şok mangalarına başvurulmasının anlatıldığı belgede ‘Devrilmeyecek ağaç yoktur’ denilerek okuldan herkesin disiplin hükümlerinin işletilerek atılabileceği vurgulandı. Belgede, ‘Kişilerin istenirse fıtratı bile değişir’ denilerek örgütten olmayanlara bakışın genel olarak ortaya koyulduğu, örgüt üyesi olmayan kişilerin zor kullanılarak ‘it ite kırdırılmalıdır’ ifadeleri ile okul içindeki FETÖ’nün öğrencileri örgüte kazandırma metotlarına da yer verildiği ortaya çıktı.

Mobbing kodu “Sıfırlamak”

  • Asker ve öğrencileri meslekten ayrılmaya zorlamak için elverişli bir ortam hazırlamaya ise örgüt tarafından ‘Sıfırlamak’ olarak kodlandığı belirlendi. Belgede hedef personelin üst amirlerle karşı karşıya getirilmesi, disiplinsizliklerin abartılması, okuldan ayrılmayla ilgili disiplin hükümlerinin işletilme teknikleri açık açık anlatıldığı tespit edildi.

İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: 100 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: 100 kişi gözaltına alındı


Abone Ol Google News
Baronluk bitti

Baronluk bitti

​Kendilerini vesayetin merkezi sanıyorlar.
Dokunduğu her şey b.ka sarıyor

Dokunduğu her şey b.ka sarıyor

​ABD Başkanı Trump'tan Macron hakkında şok sözler.
Avrupanın teröristleri

Avrupa'nın teröristleri

Paçavra taşıyan PKK'lıları 'fedakar insanlar' olarak tanımladılar.
Bu rezalete<br>izin vermeyin

Bu rezalete
izin vermeyin

​Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!
Salgınlar bile durduramıyor

Salgınlar bile durduramıyor

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?
Sağanak<br>dolu hortum

Sağanak
dolu hortum

​İstanbul'da beklenen sağanak yağış sonrası caddeler su altında kaldı.
Yassıada artık hükümsüz

Yassıada artık hükümsüz

Varislerine tazminat hakkı doğacak.
Beş milyon kişi iyileşti

Beş milyon kişi iyileşti

En kritik ülkelerde salgın etkisini artırıyor.
Soruyu <br>duyunca kaçtı

Soruyu
duyunca kaçtı

Muhabirin sorusu İmamoğlu'nu sinirlendirdi.
İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul Valiliği açıkladı

İşte ilçe ilçe selden zarar görme raporu.
Cemaat <br>camilere dönüyor

Cemaat
camilere dönüyor

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş müjdeli haberi verdi.
DSÖ'den yeni uyarı

DSÖ'den yeni uyarı

​Salgın çekip gitmiyor, aksine daha da büyüyor.
Test sayısı <br>3 milyonu geçti

Test sayısı
3 milyonu geçti

​Bakan Koca, üç ili özellikle açıkladı.
Müebbetler onandı

Müebbetler onandı

28 Şubat davasında 103 sanık yargılandı.
Sel felaketinde <br>bir can kaybı

Sel felaketinde
bir can kaybı

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sel bölgesinde.

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

​Attığı hakaret tweet'lerinden 9 yıl 8 ay hapis cezası...
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Libya tepkisi: Siyasi acziyetin tezahürü
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Libya tepkisi: Siyasi acziyetin tezahürü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'ın Libya ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki veren TBMM Başkanı Şentop, "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir." mesajını paylaştı.
Hamas heyeti Rusya Dışişleriyle İsrail'in ilhak planını görüştü: Filistinliler mücadeleye devam edecek
Dünya

Hamas heyeti Rusya Dışişleriyle İsrail'in ilhak planını görüştü: Filistinliler mücadeleye devam edecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'la Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede İsrail'in "ilhak" planını reddettiklerini bir kez daha vurgulayan Hamas heyeti, başkenti Kudüs olan, kara, deniz ve havada egemen bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistinlilerin mücadeleye devam edeceğini belirtti.
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı
Gündem

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklif ile 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.