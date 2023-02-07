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İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi. Sahil kenarında kafe işleten Fatih Kılınç, ''Denizin en az bir buçuk metre yüksek olduğu görülüyor.'' dedi.

19:37 . 7/02/2023 Salı
DHA
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahil kesiminde 15 yıldır kafe işleten Fatih Kılınç, deniz seviyesinin dün itibariyle yükseldiğini belirterek, "Denizin en az 1,5 metre yüksek olduğu görülüyor." dedi.

"Ne zaman böyle bir afet yaşansa, denizin yükseldiği görülüyor." ifadelerini kullanan Kılınç, "Yerdeki çakıllar ve kafenin önüne kadar gelen plastik atıklar hepsi denizden geldi. Denizin seviyesi daha da yükseliyor. Çünkü biz burada oturduğumuzda denizi görmek için ayağa kalkardık. Kalkmamıza da gerek yok. Böyle karşınıza baktığınızda denizin gayet ne kadar yükseldiğini fark edersiniz.'' diye konuştu.

#Hatay
#İskenderun
#Deniz
19 dakika önce
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