İSKİ geç okuma hilesini anlatacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) sayaç okuma sistemiyle ilgili artan şikayetler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde soru önergesi verildi. Suya 6 yılda 16 defa zam yapan İSKİ’nin, sayaçları geç okuyup su faturalarının yükselmesine neden olduğu ortaya çıkmıştı. Konu, İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumunda gündeme geldi.

KAÇ İSTANBULLU MAĞDUR EDİLDİ?

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda, AK Partili Meclis Üyesi Adem İnce soru önergesi verdi. “Sayaç okuma sistemsizliği, keyfi okuma ve kıyas fatura uygulaması nedeniyle son aylarda ciddi şikayet alıyoruz” diyen İnce, sayaç okuma süresinin 30 günle sınırlı olduğunu, 40-45 günün üzerinde okunmasıyla faturaların yükseldiğini vurguladı. İnce, İSKİ yönetimine “Halihazırda kademeli tarifeye göre 30 gün tüketim miktarı ile 45 gün tüketim miktarı farklı olacağından birim fiyat hesaplamasında farklı değerlerden ödeme tahakkuk etme ihtimali var mıdır? Varsa bu fark ücret hangi gerekçelerle vatandaştan talep edilmektedir? İSKİ'nin kıyas okumasından dolayı kaç İSKİ abonemiz mağdur olmuştur? Bu mağduriyetin vatandaşımıza ekonomik maliyeti ne kadardır?” sorularını yöneltti. Kurulda oylanan soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

ÖRTÜLÜ ZAM!

Sayaçların yasal okuma süresi 30 gün. Faturalandırmada kademeli tarife uygulanıyor. Ancak İSKİ, tüketilen metreküpün artması ve kademenin yükselmesi için sayaçları 40-45 gün sonra okuyor. İBB haziranda 1’inci kademe tüketiciler için suyun metreküp fiyatını 50,94 lira olarak belirledi. Fatura geç okunduğunda ve kullanılan su 15 metreküpü aştığında, vatandaşlar metreküpün fiyatını 2’nci kademe olan 77,62 lira üzerinden ödemek zorunda kalıyor. Kullanılan su 31 metreküpü aştığında ise birim fiyat 112,27 lira üzerinden hesaplanıyor.

Analiz sonucunu açıklayın

Dünkü meclis toplantısında, musluklardan akan çamurlu su da konuşuldu. AK Partili Meclis Üyesi Muharrem Balık, konuya ilişkin soru önergesi verdi. CHP'nin seçim öncesi musluktan içilebilir su vaadinde bulunduğunu hatırlatan Balık, ancak son dönemde musluklardan çamur kıvamında, kokusu ve rengi lağım suyunu andıran su aktığına dikkat çekti. Balık, İSKİ yöneticilerine “Haftalardır musluklardan akan bu garip sıvının sebebi nedir? İBB veya İSKİ yöneticileri bu sudan içebilmiş midir? Bu suyun analiz sonuçları İstanbul halkıyla paylaşılmış mıdır?” diye sordu. Soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.







