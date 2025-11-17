İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu’nda, suya her ay uygulanan fiyat artışının sürdürülmesine yönelik teklif, Cumhur İttifakı üyelerinin “hayır” oylarına rağmen kabul edildi. Bunun yanı sıra, İSKİ’nin çeşitli hizmet kalemlerine de yüzde 94,5'i bulan oranlarda zam yapıldı. Su açma-kapama ücreti yüzde 34 artırılarak 379 liradan 507 liraya çıkarılırken, vidanjör hizmeti ücreti ise yüzde 94,5’lik artışla 929 liradan 1807 liraya yükseldi.
İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.
Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.
İSKİ'nin farklı kalemlerine yüzde 94,5'e varan zam
Genel Kurul'da ayrıca "İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.
İSKİ'nin hizmetlerine ilişkin zam teklifi kabul edildi.
Yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.