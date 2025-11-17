Teklifte, su kapama açma bedelinin 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 929 liradan yüzde 94,5 artışla 1807 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 881 liradan yüzde 15,66 artışla 1019 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 8 bin 299 liradan yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 16 bin 968 yüzde 17 zamla 19 bin 850 liraya yükseltilmesi talep edildi.