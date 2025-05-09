Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İslam Sanatları Fuarı'nda modern ve klasik yan yana

İslam Sanatları Fuarı'nda modern ve klasik yan yana

Haber Merkezi
04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eda Funda Özkan
Eda Funda Özkan

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, Ankara’da dünyanın dört bir yanından sanatçıları ağırlıyor. Klasik üslupla modern yorumların bir araya geldiği eserleriyle Eda Funda Özkan da fuarda sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri’nde yer alan ebru ustası Fuat Başar’ın öğrencisi olan Özkan, sanatını Küçük Ayasofya’dan Ankara’ya taşıdı.


HAT YAZISI 2 YILDA TAMAMLANDI

Fuarın bu denli etkileyici olacağını beklemediğini dile getiren sanatçı, “Londra’da modern sanatlar eğitimi aldıktan sonra yine klasikten şaşmadan yağlı boya üzerinde hatları bozmadan eserler yapmaya başladım. Biliyorsunuz gençler evlerinde artık daha rahat daha modern şeyler istiyorlar” dedi. Fuarda büyük ilgi gören “Kûfe-i Şerif” adlı eseri hakkında konuşan Özkan, şunları söyledi: “Bugüne kadar 114 adet hilye-i şerif yaptım. Başlangıçta yüz taneydi ama sayı zamanla arttı. Bu eser, Hazreti Ali’nin ağzından Peygamberimizi tarif ettiği metne dayanıyor. Osmanlı döneminde bu metin genel hatlarıyla şekillenmiş, dönemin kufi ve mağribi yazılarıyla yazılmış. Ben de bu geleneğe bağlı kalarak, tamamen altınla hazırladığım eski tarz bir kufi hilye-i şerif ortaya koydum.” Özkan, Hilye-i Şerif, Esma’ül Hüsna, İsmi Nebi ve Aşere-i Mübeşşere’nin yer aldığı eserinde, hat yazısının hocası Fuat Başar tarafından iki yılda tamamlandığını belirtti. Yazım sürecinin ardından tasarım ve uygulamanın 7 ay sürdüğünü ifade eden sanatçı, çalışmada 24 ayar altın kullanıldığını da sözlerine ekledi. Özkan’ın standını ziyaret eden Fuat Başar ise “Dünya’da ilk on tezhipçiyi say deseler Eda’yı onların içinde gönül rahatlığıyla sayarım” ifadelerini kullandı.


#İslam Sanatları
#fuar
#Eda Funda Özkan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 9 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında: Televizyon, telefon, 125 cc motosiklet, buzdolabı ve daha fazlası!