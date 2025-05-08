Emine Erdoğan'dan, 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium'da açılan 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum. Bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bu özel fuarı ziyaret etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da ziyarete açıldı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum. Bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bu özel fuarı ziyaret etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Fuar, 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.