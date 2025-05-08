Emine Erdoğan'dan, 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı' paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum. Bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bu özel fuarı ziyaret etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.