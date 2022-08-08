Gündem İslami dayanışma oyunları Konyada muhteşem açılış seremonisi ile başlıyor
KONYA

İslami dayanışma oyunları Konya'da muhteşem açılış seremonisi ile başlıyor

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın muhteşem gösterilere sahne olacak açılış seremonisi 9 Ağustos Salı akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok ülkeden devlet adamının katılımıyla yapılacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti, 2023 Dünya Spor Başkenti seçilen Konya’da gerçekleşecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığını belirterek, Maher Zain konseri ile başlayacak açılış seremonisine tüm sporseverleri davet etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​İslami dayanışma oyunları Konyada muhteşem açılış seremonisi ile başlıyor
2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti, 2023 Dünya Spor Başkenti Konya.

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışı seremonisi 9 Ağustos Salı akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da bugüne kadar düzenlenen en önemli organizasyon olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın şehirde büyük bir coşkuya sahne olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

MUHTEŞEM AÇILIŞ SEREMONİSİNE DAVET

9 Salı Ağustos akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve birçok ülkeden devlet adamının katılımıyla açılış seremonisini gerçekleştireceklerini belirterek, tüm spor severleri açılış seremonisine davet eden Başkan Altay, “Çok büyük bir organizasyon hazırlığı yaptık.

Açılış seremonisinde yıllarca hafızalardan çıkmayan muhteşem gösteriler yer alacak. Konya’ya yakışır bir ev sahipliği içerisinde müsabakalar ve organizasyonları tamamlamayı arzu ediyoruz. İslami Dayanışma Oyunları’nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan ve açılış seremonisine katılacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum.” dedi.

2022 ve 2023 SPOR BAŞKENTİ KONYA

Konya’nın İslam Ülkeleri Spor Başkenti olmasıyla ilgili işbirliği protokolünü de İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Saud, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte imzaladıklarını kaydeden Başkan Altay, Konya’nın aynı zamanda 2023 Dünya Spor Başkenti seçildiğini hatırlattı.

2022 ve 2023 yılının Konya adına sporla dolu bir yıl olarak tarihteki yerini alacağını vurgulayan Başkan Altay, 56 ülkeden 4.200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’nın ve Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nın 9 Ağustos Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de yapılacak açılış töreninde önce dünyaca ünlü müzisyen Maher Zain konser verecek. Daha sonra, hafızalarda yer edecek video mapping, drone ve ışık gösterilerine sahne olacak açılış seremonisini gerçekleşecek.

Türkiye’yi tanımayan genç kalmasın
HAYAT
Türkiye’yi tanımayan genç kalmasın

Ata sporlarında renkli buluşma
GÜNDEM
Ata sporlarında renkli buluşma

Gençlik Festivali başlıyor
GÜNDEM
Gençlik Festivali başlıyor
Filmden esinlendi kendi yaptı

Filmden esinlendi kendi yaptı

ABD'ye davet ettiler: 100 bin lira bile verseler satmam.
Kiracıyı çıkarmak için üç kriter

Kiracıyı çıkarmak için üç kriter

​Tek tek sıralandı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
Çin ordusubölgeden çekilmiyor

​İki ülke arasında gerilimi yükseltecek hamle.

​Dünyanın yakından takip ettiği sevkiyat sürüyor.

​Çin'den koronavirüs kararı

Zelenskiy Avrupa'ya seslendi
LGS'de ikinci nakil<br>sonuçları açıklandı

LGS'de ikinci nakil
sonuçları açıklandı

​Öğrencilerin yüzde 97,6'sı istediği okula yerleşti.
Aracın boş olması<br>faciayı önledi

Aracın boş olması
faciayı önledi

​Üsküdar'da İETT otobüsü yoldan çıktı.
11 ile sarı kodlu uyarı

11 ile sarı kodlu uyarı

​Öğle saatlerine dikkat: Sel ve su baskınları olabilir.
Yedi araç<br>birbirine girdi

Yedi araç
birbirine girdi

​İstanbul-Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Beş yaralı.
Ateşkesi<br>yok sayarız

Ateşkesi
yok sayarız

​İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'e uyarı.
Ateşe verip<br>kurşun yağdırdılar

Ateşe verip
kurşun yağdırdılar

İstanbul ​Gaziosmanpaşa'da hareketli gece.

​Avrupa TANAP'ta kapasite artırımı talebinde bulundu.

​Tahıl koridoru “tam kapasite” çalışıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla buluşacak
Tarihi köprü<br>küle döndü

Tarihi köprü
küle döndü

Çin'de ​900 yıllık Wan'an Köprüsü'nde yangın çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.