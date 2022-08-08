İslami dayanışma oyunları Konya'da muhteşem açılış seremonisi ile başlıyor

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışı seremonisi 9 Ağustos Salı akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da bugüne kadar düzenlenen en önemli organizasyon olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın şehirde büyük bir coşkuya sahne olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

MUHTEŞEM AÇILIŞ SEREMONİSİNE DAVET

9 Salı Ağustos akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve birçok ülkeden devlet adamının katılımıyla açılış seremonisini gerçekleştireceklerini belirterek, tüm spor severleri açılış seremonisine davet eden Başkan Altay, “Çok büyük bir organizasyon hazırlığı yaptık.

Açılış seremonisinde yıllarca hafızalardan çıkmayan muhteşem gösteriler yer alacak. Konya’ya yakışır bir ev sahipliği içerisinde müsabakalar ve organizasyonları tamamlamayı arzu ediyoruz. İslami Dayanışma Oyunları’nın şehrimize kazandırılmasını sağlayan ve açılış seremonisine katılacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum.” dedi.

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2022 ve 2023 SPOR BAŞKENTİ KONYA

Konya’nın İslam Ülkeleri Spor Başkenti olmasıyla ilgili işbirliği protokolünü de İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Saud, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte imzaladıklarını kaydeden Başkan Altay, Konya’nın aynı zamanda 2023 Dünya Spor Başkenti seçildiğini hatırlattı.

2022 ve 2023 yılının Konya adına sporla dolu bir yıl olarak tarihteki yerini alacağını vurgulayan Başkan Altay, 56 ülkeden 4.200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’nın ve Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

5. İslami Dayanışma Oyunları’nın 9 Ağustos Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de yapılacak açılış töreninde önce dünyaca ünlü müzisyen Maher Zain konser verecek. Daha sonra, hafızalarda yer edecek video mapping, drone ve ışık gösterilerine sahne olacak açılış seremonisini gerçekleşecek.

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