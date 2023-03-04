İslamofobiye karşı Avrupa’ya 12 öneri

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan ve Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobiyi Araştıran Alt Komisyon raporunu tamamladı. Avrupalı siyasilere popülist siyasi söylemden vazgeçilmesi tavsiyesinde bulunulan raporda “Avrupa barışının inşasında Müslümanları ve İslam’ı sorun değil, çözümün bir parçası haline getirdiklerinde çözüm daha da kolaylaşacak ve böylece Avrupa’da iç barış iklimi oluşacak ve Müslümanlar yaşadıkları toplumların uyumlu parçaları hâline gelmekte zorlanmayacaklardır” denildi.

ÖTEKİ GÖRMEYİN

Raporda, 12 çözüm önerisi şöyle sıralandı:

 Gerek Batılılar gerekse Müslümanlar; birbirlerini öteki olarak görmekten vazgeçmeli.

 Göçmenler ve Müslümanlardan arındırılmış bir Avrupa düşüncesinin toplumsal barışı bozacağı ortaya konulmalı. Bu doğrultuda Avrupa’nın tamamında faaliyette bulunabilecek bir organizasyon kurulmalı.

POPÜLİST SİYASETTEN VAZGEÇİN

 Avrupa’da hakim olan ötekileştirici düşünce karşısında yabancılar ve Müslümanlar; kendilerini ikinci ve belki de üçüncü sınıf olarak gören bu sorunlu düşünce tarzını kabul etmemeli ve bu uygulamalara karşı örgütlü olarak sesini yükseltmeli.

 Avrupa’da yabancılar ve Müslümanlar tarafından kurulan sivil toplum kuruluşları etkin temsil üzerine yoğunlaşmalı ve rol almalı.

 Popülist siyaset anlayışından vazgeçilmeli.

 Medya ırkçı ve İslamofobik söylemlerden uzak durmalı.

AYRI BİR SUÇ TİPİ

 Başta İslamofobik eylemlerin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmeli, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. Yabancıların ve Müslümanların eğitim, çalışma hayatı ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunların tamamına ilişkin olarak gerekli mevzuat çalışmaları yapılmalı.

 Mağdurlar şikayet hakkını kullanmaları konusunda teşvik edilmeli.

IRKÇILIK KURUMSALLAŞIYOR

 Avrupa’da ırkçılık ve İslamofobinin kurumsallaşmakta. Bu kurumsallaşmanın daha da derinleşmesini önlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla özellikle kolluk teşkilatı başta olmak üzere kamu personelinin ciddi bir eğitimden geçirilmesi gerekir. İlgili birimlerin eğitiminin yanında bu tür tutum ve davranış içerisinde olan kamu personeli hakkında gerek idari gerekse adli takibatlar yapılarak caydırıcılık sağlanmalı.

İSLAM ANLATILMALI

 Irkçı ve İslamofobik eylemlere ilişkin takibatlar etkin bir biçimde yürütülmeli.

 Avrupa’da yaşayan yabancı ve Müslümanların toplumsal hayatta daha fazla rol almaları ve fırsat eşitliği sağlanmalı.

 İslam hakikatleri anlatılmalı ve bu amaca yönelik eserler üretilmeli.



