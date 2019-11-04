Ispanak 44 kişiyi zehirledi

İstanbul Esenyurt’ta ıspanak paniği yaşandı. Parlaklığı artsın diye üzerine kimyasal maddeler dökülen ıspanaktan satın alan 44 vatandaş hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri acil serviste yapılan vatandaşların zehirlendiği belirlendi. Polis ekipleri vatandaşların ifadeleri doğrultusunda ıspanağı satan marketleri tespit etmeye çalışıyor. Zehirlenme olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Arşiv

PARLAK KALSIN DİYE KİMYASAL DÖKMÜŞLER

İstanbul Sağlık Müdürlüğü de, 1-3 Kasım tarihleri arasında gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, bunların 25’inin taburcu olduğunu, 19’unun ise takibi ve tedavisinin acil gözlem servislerinde devam ettiğini bildirdi. Polis ekipleri zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

67 kişi tavuktan zehirlendi

Afyonkarahisar’da çoğu üniversite öğrencisi 67 kişi, önceki gece mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle ambulans ve kendi imkanları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Vatandaşların yedikleri dönerden zehirlendiği belirlendi.