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İSPARK ücretlerinde zam yolda: İBB yüzde 63 istedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne gönderilen yazıda, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerinde güncelleme yapılarak artışa gidilmesi talep edildi.

15:01 . 16/06/2023 Cuma
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İSPARK

İSPARK

Toplu ulaşımlarda sorunlarla mücadele eden megakentte bir yeni sorun da İSPARK'larda yaşanmaya başlandı.

Kendi aracını kullanan vatandaşların en büyük sorunları arasında bulunan park sorununa çözüm yerine zam talep edildi.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne yeni bir yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerinde artışa gidilerek yüzde 60 zam istendi.

İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na sevk edildi.

Yüzde 60 zam istendi

İSPARK zamlı tarife teklifinde, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de, araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin, 28 liradan yüzde 60,71 artışla 45 lira olması istendi.

Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin, 36 liradan 58 liraya, 4 saate kadar olan ücretin, 40 liradan 64 liraya, 8 saate kadar olan ücretin, 56 liradan 90 liraya, 12 saate kadar olan ücretin, 74 liradan 119 liraya, 24 saate kadar olan ücretin, 110 liradan 176 liraya yükselmesi talep edildi.

Teklifte, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücretinin, yüzde 60 artışla 32 liraya yükselmesi gerektiği belirtildi.

Bu ilçelerde, iki saate kadar olan ücretin, 25 liradan 40 liraya, 4 saate kadar olan ücretin yüzde 63 oranında zam yapılarak 32 liradan 52 liraya, 8 saate kadar olan ücretin, 40 liradan 64 liraya, 12 saate kadar olan ücretin, 62 liradan 100 liraya, 24 saate kadar olan ücretin ise 80 liradan 128 liraya çıkarılması istendi.

Taksilere yüzde 63 oranında zam talebi

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışlarının da yüzde 63 oranında zamla 8 liradan 13 liraya, 1 gün beklemesinin ise 33 liradan 53 liraya çıkarılması talep edildi.

Söz konusu teklifte, uygulanacak zamlı tarifenin, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.


Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu
Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu

İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da pek çok bölgede 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye kadar yükseldi. İstanbullular zam kararına tepki gösterirken İBB Başkanı İmamoğlu'nun üç yıl önce ücretsiz otopark vaadi gündeme geldi. İmamoğlu, üç yıl önce yaptığı bir konuşmada, 'Park et devam et' sloganıyla, "Bu şehirde hiç kimse kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak." demişti. İstanbullulara su faturasına indirim ve ucuz ulaşıma kadar pek çok söz veren İmamoğlu, ücretsiz İSPARK sözünü de tutmadı.

#İSPARK
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