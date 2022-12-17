Gündem İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam
İSTANBUL

İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam

İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. Ücretler ilçelere göre değişirken, zamla birlikte bir saat için en düşük ücret 20 liraya, en yüksek ücret ise 28 liraya yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam
İSPARK.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı. İBB Meclisi aralık ayı toplantısında İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü. Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye’de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı. Tarife, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

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