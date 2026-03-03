Isparta'da FETÖ'den aranan iki hükümlü yakalandı

Isparta’da, FETÖ üyeliğinden haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarat ve TEM birimlerinin koordineli çalışması sonucu gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.