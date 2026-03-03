Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Isparta
Isparta'da FETÖ'den aranan iki hükümlü yakalandı

Isparta'da FETÖ'den aranan iki hükümlü yakalandı

22:143/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. (Foto: Arşiv)

Isparta’da, FETÖ üyeliğinden haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarat ve TEM birimlerinin koordineli çalışması sonucu gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.



#FETÖ
#hükümlü
#Isparta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira geliri olan milyonları ilgilendiriyor: Kira beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hesaplanır? 2026 kira beyannamesi son tarih