Teneffüste yürekleri ağıza getiren anlar: Öğretmenlerin müdahalesi can kurtardı

12:2120/02/2026, Cuma
IHA
Isparta’da teneffüste boğazına yiyecek kaçan lise öğrenci, öğretmenlerin zamanında ve bilinçli müdahalesi sayesinde sağlığına kavuştu.

Isparta’daki Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi’nde teneffüs saatinde bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı. 

Nefes almakta zorlanan öğrenciyi fark eden nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Sarı, duruma hızla müdahale etti.

Öğretmenlerin uyguladığı heimlich manevrası sayesinde öğrencinin solunumu kısa sürede normale döndü.

Olay yerine sağlık ekiplerine ihtiyaç duyulmadan öğrencinin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen öğrencinin, olayın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı bildirildi.

#Isparta
#okul
#teneffüs
