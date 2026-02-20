Yeni Şafak
Isparta’da kişisel veri operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı, 10 kişi hakkında soruşturma sürüyor

23:5420/02/2026, Cuma
G: 21/02/2026, Cumartesi
IHA
Kişisel veri operasyonunda tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma kapsamında kişisel verileri sattığı belirlenen bir şüpheli İstanbul’da yakalanarak tutuklandı, verileri ücret karşılığı satın aldığı tespit edilen 10 kişi hakkında ise işlemler devam ediyor.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde kişisel verilerin yasa dışı şekilde temin edilip satıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda bir şüphelinin kişisel verileri sattığı, 10 şüphelinin ise bu verileri ücret karşılığında satın aldığı belirlendi.

18 Şubat Çarşamba günü düzenlenen operasyonla, kişisel verileri sattığı tespit edilen şüpheli şahıs, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, geçtiğimiz gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.


