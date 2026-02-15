Isparta’da denetimlerde 32 bin 878 şahıs sorgulandı: 37 kişi yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde son bir haftada denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 32 bin 878 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 37 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca denetimlerde 20 bin 278 araç kontrol edilirken, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.