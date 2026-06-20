Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada dört kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.
Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre dört kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi.
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