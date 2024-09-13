İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı: Öldüren kurşun 'neredeyse düz bir çizgide sol tarafından' isabet etti

Filistin Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumunun otopsi raporunda, Nablus Başsavcılığının, Eygi'nin naaşının, kentteki En-Necah Üniversitesi'nde bulunan Adli Tıp Enstitüsüne otopsi yapılması ve ölüm sebebinin belirlenmesi için sevkine karar verdiği kaydedildi.
Eygi'nin 6 Eylül'de 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesine getirildiğine ve yaşam belirtisi göstermediğine işaret edildi.
İsrail ordusu Eygi'nin "doğrudan hedef alınmadığını" öne sürmüştü
İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonucu Eygi'nin doğrudan hedef alınmadığı öne sürülmüştü.
Katil İsrail ordusu, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi'yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti.
İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarılmıştı.
Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedilmişti.
Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.
Biden'ın Eygi'nin ölümüne ilişkin açıklamaları
ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül'de Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Eygi ile ilgili soruya, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş." yanıtını vermişti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğu iddia edilmişti.