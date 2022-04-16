İsrail ile normalleşmede öncelik Filistin’de

İsrail ile normalleşme sürecinde Filistin hassasiyetini her platformda yinelen Ankara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in İsrail ziyaret takvimini de bu çerçevede oluşturdu.

Fatih Dönmez

Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un Ankara ziyareti ardından Çavuşoğlu ile Dönmez mayıs ayının üçüncü haftası İsrail’e gidiyor. Nisanda yapılacağı açıklanan ziyaret, İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in de ülkede bulunacağı bir takvim belirlemek üzere mayısa ertelendi. Bakanların İsrail ziyaretleri ardından Bennett’in olası Ankara ziyaretinin de planlanması bekleniyor. İsrail ile normalleşme sürecini ilk andan itibaren Filistin hassasiyeti vurgusuyla başlatan Ankara, bakanların ziyaret takvimini de yine bu çerçevede oluşturdu. Çavuşoğlu ve Dönmez’in İsrail ziyareti öncesi Filistin’e gitmeleri ve Çavuşoğlu ile Filistin Dışişleri Bakanı Riad Maliki eş başkanlıklarında Türkiye-Filistin Ortak Komitesi’nin ikinci toplantısını Ramallah’ta gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Bakanların İsrail ziyareti öncesi Filistin’e gerçekleştirecekleri ziyaret de bu hassasiyet mesajının önemli bir yansıması olacak. Herzog’un ziyareti öncesi İsrail’e giden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da önce Filistin’i ziyaret etmişti