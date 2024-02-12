İsrail Refah'ı vururken Biden'dan dikkat çeken fotoğraflı paylaşım

Terörist İsrail ordusu, yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Mısır sınırındaki Refah'a saldırılar düzenledi.
Saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail'in, bölgedeki trajediyi derinleştirici adımlar atmasından endişe ediliyor.
Saldırılar, ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan Super Bowl sırasında meydana geldi.
Biden'ın fotoğraflı paylaşımı
Milyonlarca Amerikalı final karşılaşmasını izlerken İsrail, Refah'ı bombardıman altına aldı.
Öte yandan aynı saatlerde ABD Başkanı Joe Biden, efekt uygulanan bir fotoğrafını resmi X hesabından paylaştı.
Biden, gözlerinin parladığı ve gülümsediği fotoğraflı paylaşımına "Tıpkı çizdiğimiz gibi." notunu düştü.
"Tam anlamıyla bir şeytansın Joe"
Bu fotoğrafın altına çok sayıda yorum yapıldı. O yorumlar arasında, "Sen tam anlamıyla bir şeytansın Joe", "Utanç verici", "Zihinsel olarak başkan olmaya uygun değilsin" gibi ifadeler yer aldı.
Biden-Netanyahu görüşmesi
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla saldırı öncesindeki görüşmesinde, sivilleri korumaya yönelik "inandırıcı" bir plan yapılmadan Gazze'nin Refah kentine saldırı yapılmaması gerektiğini iletti.
Refah'a saldırıya onay
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, İsrail’in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıyı 3 kere onayladığı ve saldırı için hükümetten yeşil ışık beklediği bildirildi.
Sınıra yaklaşanların vurulmasını istedi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Halevi’nin, toplantıda sınırdaki önlemler konusunda tartıştığı ve Gvir’in “sınıra yaklaşanların vurulmasını” savunduğu ifade edildi.
İkilinin, İsrail’in saldırıları altındaki Gazzelilere giden yardımların engellenmesi konusunda da tartıştığı ve Halevi’nin ise “yardımların Kerem Ebu Salim’den geçmemesi halinde İsrail’in denetimi olmadan Refah üzerinden geçeceğini söylediği” öne sürüldü.