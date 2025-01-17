İsrail rehinelerin serbest bırakılacağı günü açıkladı

Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkes öncesinde saldırılara devam etti ve esirlerin bulunduğu bir binayı hedef aldı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , ateşkes süreciyle ilgili detayları paylaşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirtti.





İsrail ve Hamas müzakere ekipleri, ateşkes anlaşmasını bu sabah Doha’da imzaladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, anlaşmanın güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağını duyurdu. Savaş Kabinesi saat 11:00'de toplanacaktı. Ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise, "Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşın kimin teslim olduğunu gösteriyor" dedi.





ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ise ateşkesin yemin töreninden önce yapılması gerektiğini belirterek, "Bu anlaşmaya dahil olmasaydık anlaşma asla gerçekleşmezdi." dedi.





Öte yandan İsrail kamu yayın kuruluşu Kan, Gazze​'de ateşkesin pazar günü​ saat 16.00'da başlayacağını iddia etti.





Masadaki anlaşmanın maddeleri





Ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığına dair açıklamaların ardından Arap medyası, anlaşmanın iddia edilen hükümlerini yayınladı. Anlaşmanın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki mültecilerin kuzeye geri gönderilmesinin Katar ve Mısır tarafından denetlenmesini içereceği ve eş zamanlı olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Netzarim koridorundan çekilmesinin aşamalı olarak tamamlanacağı belirtiliyor. Hamas, arabulucuların, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ne zaman çekileceğini bir takvime dayanarak belirlemesini talep etti.





Birinci aşama





Anlaşmanın ilk etabı 42 gün sürecek ve anlaşmanın uygulanmasına imzalanmasından 2-3 gün sonra başlanacak. İsrail Savunma Kuvvetleri, Netzarim koridorundan ve yerleşim bölgesinin tüm yerleşim yerlerinden sınırdan yaklaşık 700 metre uzağa kadar çekilecek, ancak belirtilen beş bölgede bu mesafe 400 metre olacak.





İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Philadelphia koridorundaki varlığını azaltacağı ve ardından ilk 50 gün içerisinde tamamen çekileceği bildiriliyor.





Refah sınır kapısı





İsrail, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir hafta sonra Refah sınır kapısını açmayı kabul ederken, anlaşmanın ilk aşamasında arabulucuların gözetiminde insani yardıma ilişkin bir protokol yer alacak. İsrail'in yardımların geçişine hemen başlamak için hazırlıklara başlaması bekleniyor.





İsrail, Hamas esaretindeki tüm kadınları, hem sivilleri hem de askerleri serbest bıraktıktan sonra geçişi sivillere açacak. Refah Sınır Kapısı'nın sivillere yeniden açılmasının ardından tüm yaralı ve hasta Filistinli sivillerin buradan geçişine izin verilecek. Hamas'ın her gün 50 yaralı çalışanı Mısır hastanelerine transfer etmesine izin verilecek.





Ancak her çalışan hem İsrail hem de Mısır'ın onayına tabi olacak. Sınır kapısı İsrail ve Mısır tarafından ortak işletilmeye devam edecek.





Gazzeli mültecilerin dönüşü





İsrail, silahsız mültecilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine yürüyerek dönmelerine izin vermeye başlayacak; ancak ilk hafta içinde aramalar yapılacak. İlk haftanın ardından, silahsız mültecilerin kıyıdaki Al-Rashid caddesi üzerinden arama yapılmadan Kuzeye dönmelerine izin verilecek.





İki hafta sonra, merkezi Salah al-Din yolu üzerinden dönmelerine izin verilecek. İlk haftanın ardından mültecilerin, İsrail ile koordinasyon halinde arabulucuların belirleyeceği özel bir şirket tarafından denetlenecek araçlarla kuzeye dönmelerine izin verilecek.





Rehinelerin serbest bırakılması





Katar Başbakanı, 33 rehinenin serbest bırakılacağını doğruladı: İlk olarak kadınlar ve çocuklar, ardından kadın askerler, daha sonra 50 yaş üstü erkekler ve "insani vaka" olarak tanımlanan genç erkekler.





Karşılığında İsrail, yaklaşık 250'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan yaklaşık 2.000 hükümlü teröristi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail, 7 Ekim'den sonra yakalanan yaklaşık bin teröristi serbest bırakacak. 110 müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristin serbest bırakılması karşılığında 9 hasta veya yaralı rehine serbest bırakılacak.





İsrail, tamamı 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan ve hiçbiri 7 Ekim'de doğrudan yer almayan 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacak. The Jerusalem Post'un daha önce bildirdiği gibi, anlaşma kapsamında 7 Ekim'de yer alan hiçbir terörist serbest bırakılmayacak. 50 yaş üstü yaşlı rehineler, her yaşlı rehine başına 27 müebbet hapis cezası alan mahkum ve 31 diğer mahkum olmak üzere serbest bırakılıyor.





2014'ten beri tutuklu olan Avera Mengistu ve 2015'ten beri tutuklu olan Hisham al-Sayed, kişi başına 30 tutuklu ve 47 ek tutuklu olmak üzere serbest bırakılacak. Her ikisi de uzun süredir devam eden ruh sağlığı sorunları yaşarken Gazze Şeridi'ne girdi ve bu durum onların refahı konusunda endişelere yol açtı.





Arabulucular, tarafların anlaşmaya uymasını sağlamak amacıyla ateşkes ilanını destekleyen bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarma sözü verdi.











