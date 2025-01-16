İsrail ateşkes anlaşması için Doha'da görüşmeleri sürdürüyor

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail müzakere heyetinin anlaşmaya ilişkin detayları ele almak üzere hala Doha'da oldukları kaydedildi.

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takasını oylamak için bu sabah toplanması bekleniyordu ancak Netanyahu'nun ofisi, başka bir tarih belirtmeden toplantının ertelendiğini duyururken Hamas'ı, anlaşmanın bazı maddelerinden caydığını iddia ederek taslağı değiştirmekle suçladı.