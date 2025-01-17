İşgalci İsrail Batı Şeria'da biri çocuk 3 Filistinliyi daha yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus kentine baskın yaptığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.